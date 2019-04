Ministerpräsident Kretschmer zeichnet Kompetenzcluster nutriCARD Halle-Jena-Leipzig aus / Besondere Verdienste um die Ernährungswirtschaft (FOTO)

Leipzig (ots) -Hohe Ehrung für den Kompetenzcluster für Ernährung undkardiovaskuläre Gesundheit (nutriCARD) Halle-Jena-Leipzig: Dergemeinsame Forschungsverbund der Universitäten Halle, Jena undLeipzig ist von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer undSachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt für besondereVerdienste und Entwicklungen in der ErnährungswirtschaftMitteldeutschlands ausgezeichnet worden. Auf dem wichtigstenBranchenevent der Agrarwirtschaft in Ost- und Mitteldeutschland, derMesse agra in Leipzig, wurde der Sonderpreis an nutriCARD verliehen."nutriCARD steht mustergültig für die erfolgreiche Zusammenarbeitin Mitteldeutschland und verbindet Forschung und Wirtschaft aufeinzigartige Weise", sagte agra-Geschäftsführerin Alexandra Feldmannbei der Verleihung des erstmals vergebenen Sonderpreises. Im Namender mehr als 40 Wissenschaftler an den drei Universitätsstandortenund der rund 80 Projektpartner nahm das nutriCARD-Steuerungsgremium,bestehend aus Prof. Dr. Stefan Lorkowski (Universität Jena), Prof.Dr. Gabriele I. Stangl (Universität Halle) und Prof. Dr. Peggy G.Braun (Universität Leipzig), den Preis entgegen.In einem gemeinsamen Statement erklärte dasnutriCARD-Steuerungsgremium: "Durch das gemeinsame Engagement vielerWissenschaftler unterschiedlicher Fachdisziplinen und dieUnterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung habenwir es geschafft, aus drei einzelnen Standorten in kurzer Zeit einengemeinsamen Cluster aufzubauen. Seit 2015 haben wir dieErnährungsforschung aus ganz unterschiedlichen Fachperspektivenkommend ein großes Stück vorangetrieben und national wieinternational sichtbar gemacht. Wir sehen diese besondereAuszeichnung auch als Ansporn für unser großes Ziel: Die Gesundheitder Bevölkerung zu verbessern - durch gesündere Ernährung. DennErnährung ist ein wesentlicher Faktor zur Vorbeugung vonHerz-Kreislauf-Erkrankungen, der Todesursache Nummer eins inDeutschland und Europa. Um langfristig exzellente Forschung,innovative Entwicklungen und effizienten Wissenstransfer inWirtschaft, Politik, Medien und Bevölkerung zu leisten, braucht esPlanungssicherheit. Verbunden damit ist unsere Vision eines dringendbenötigten mitteldeutschen Zentrums für Ernährung und Prävention vonStoffwechselerkrankungen."nutriCARD wird seit 2015 vom Bundesministerium für Bildung undForschung gefördert. Der offizielle Auftakt für die zweiteFörderperiode (bis 2021) findet am 10. Mai in Jena statt.Pressekontakt:nutriCARD-KommunikationsbüroDr. Tobias D. HöhnLeiter Kommunikation und MedienforschungUniversität LeipzigInstitut für Kommunikations- und MedienwissenschaftNikolaistraße 27-2904109 LeipzigE-Mail: hoehn@uni-leipzig.deBüro: +49 341 973 50 58Mobil: +49 172 8121680Original-Content von: nutriCARD, übermittelt durch news aktuell