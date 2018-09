Ministerpräsident Kretschmer: Zustände wie in Sachsen bald in ganz Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warntvor Zuständen wie in Sachsen in der gesamten Bundesrepublik. "Washier passiert, kommt in drei, vier Jahren auch im Rest derBundesrepublik an", sagt Kretschmer der Wochenzeitung DIE ZEIT, "derOsten ist ein Seismograf". Damit spielt der CDU-Politiker auch aufdie Wahlergebnisse der AfD an.Gleichzeitig kritisiert der Ministerpräsident die Darstellung derVorfälle in Chemnitz in überregionalen Medien. Kretschmer erklärt,"dass es diese Hetzjagden, diese Pogrome so nicht gegeben hat". Erfinde, "dass die Berichterstattung überzogen war". Man dürfe "inChemnitz auch nicht alle in einen Topf werfen. Doch es hieß sofortund glasklar, alle seien Nazis."Außerdem betont Kretschmer: "Wenn jemand der Meinung ist, er wollehier überhaupt keine Ausländer sehen, ist er bei mir falsch." Doch"es argumentiert fast niemand so. Die Menschen sind vieldifferenzierter."Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell