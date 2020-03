Ministerpräsident Dietmar Woidke am Donnerstag exklusiv und live in BB RADIO-Morgenshow

Potsdam (ots) - "Chef-Visite" in besonderen (Corona)-Zeiten! Unter dem Motto "BB LAND fragt, der MP antwortet", stellt sich Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke am Donnerstag, 26.03.2020, von 8 bis 9 Uhr den Fragen der Hörer im Studio von BB RADIO - Brandenburgs privater Hörfunk Nr. 1.BB RADIO-Programmdirektor Tim Torno zur außergewöhnlichen Live-"Sprechstunde": "Seit einer Woche sind wir alle im 'Shut-Down-Modus'. Neben dem riesigen Verständnis für die einschneidenden medizinisch notwendigen Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung des Corona-Virus, geht es jetzt u. a. um die dringenden Fragen: 'Warum sind die Regelungen landesweit so streng, obwohl es Regionen gibt, die fast nicht betroffen sind?' 'Wie sichern wir unsere Existenz?' 'Welche wirtschaftlichen Folgen haben wir zu erwarten?' 'Können wir uns auf die Zusagen der Politik wirklich verlassen?'... Wir sind mit den Menschen im Land tief verwurzelt, erfahren täglich, ja stündlich, wie sie 'ticken', was sie bewegt. Deshalb sind wir froh, dass Ministerpräsident Woidke unserer Einladung zur 'Frage-Antwort-Stunde in Corona-Zeiten' spontan folgt."Pressekontakt:BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:k.stooff@bbradio.deFunk: 0171 / 865 22 51Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15351/4556600OTS: BB RADIOOriginal-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell