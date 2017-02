Ministerpräsident Bouffier tauscht sich mit der ManpowerGroup über Arbeitsmarktprojekte in Hessen aus (FOTO)

Eschborn (ots) -Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier besuchte amDonnerstag die Deutschland-Zentrale des PersonaldienstleistersManpowerGroup in Eschborn. Mit der Geschäftsleitung diskutierte erüber Arbeitsmarktprojekte, die Integration von Flüchtlingen sowie dieRolle der Zeitarbeit für die deutsche Wirtschaft.Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Frage, wie Unternehmen undregionale Institutionen noch stärker zusammenarbeiten können, um mehrFlüchtlingen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. DieGrundvoraussetzung hierfür seien Sprachkenntnisse. Darüber hinaus seies wichtig, arbeitssuchende Flüchtlinge und Unternehmen noch besserzu vernetzen, unter anderem über die Agenturen für Arbeit. "Bei derIntegration von Flüchtlingen machen wir sehr gute Erfahrungen mitberufsbegleitenden Qualifizierungen. Die Resonanz unserer Kunden istdurchweg positiv", berichtete Herwarth Brune, Vorsitzender derGeschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. Im Jahr 2016beschäftigte der Personaldienstleister über 360 Menschen aus densieben Bürgerkriegsländern Syrien, Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan,Libanon und Eritrea."Ich möchte jedes Unternehmen ermutigen, bei der Integration inden Arbeitsmarkt nicht nachzulassen und erfolgreiche Beispiele mitanderen zu teilen", hob Ministerpräsident Bouffier hervor. Dies geltefür alle Arbeitsuchenden gleichermaßen. "Unsere Stärke ist es,schnell und flexibel Konzepte aufzusetzen, um Menschen in Arbeit zubringen. Das macht uns zum strategischen Partner der Wirtschaft",ergänzte Hansjörg Votteler, Geschäftsführer von Manpower Deutschland.Die ManpowerGroup beschäftigt in Hessen 3.300 Mitarbeiter undzählt zu den 50 größten Arbeitgebern des Bundeslandes. Gegründetwurde Manpower Deutschland 1965 in Frankfurt am Main. 2011 wurde dieZentrale nach Eschborn im Taunus verlegt.Bildmaterial in druckfähiger Auflösung erhalten Sie gerne aufAnfrage.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 27.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Unternehmenskontakt ManpowerGroup:Manpower GmbH & Co. KG PersonaldienstleistungenSonja Christ-BrendemühlDüsseldorfer Straße 965760 EschbornTel.: +49 69 153 03-100E-Mail: sonja.christ@manpowergroup.dePressekontakt:Faktenkontor GmbHLars ReppesgaardLudwig-Erhard-Straße 3720459 HamburgTel.: +49 40 253 185-127E-Mail: lars.reppesgaard@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell