Ministerpräsident Bouffier greift Autoindustrie an / CDU-Politiker verlangt technische Nachrüstung - Klage gegen Diesel-Urteil erwogen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bad Wörishofen (ots) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier(CDU) hat von der Autoindustrie eine technische Nachrüstung vonDiesel-Fahrzeugen verlangt. "Ich glaube, dass die Autoindustrie Druckbraucht", sagte Bouffier der Deutschen Handwerks Zeitung. "DieAutofahrer dürfen am Ende nicht die Gelackmeierten sein." Für dieKosten der technischen Nachrüstung solle die Industrie aufkommen:"Mit einem Fonds ließe sich viel Gutes tun für die Autofahrer. Unddas darf nicht 20 Jahre dauern." Zuletzt hatte sichBundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) widersprüchlich zu demThema geäußert. Bouffier sagte: "Der Bundesverkehrsminister hat sichjetzt auch bewegt. Meine Gespräche haben also gefruchtet."Bouffier kündigte zugleich an, das Diesel-Urteil desVerwaltungsgerichts Wiesbaden kritisch zu prüfen. "Wir schauen genauhin, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, so wie vomBundesverwaltungsgericht angemahnt - oder ob die Verwaltungsrichterübers Ziel hinausgeschossen sind", so Bouffier im Gespräch mit derDeutschen Handwerks Zeitung. Die Entscheidung soll nach Angaben desMinisterpräsidenten fallen, sobald die schriftliche Urteilsbegründungvorliegt.Das vollständige Interview lesen Sie unter www.dhz.net/bouffierPressekontakt:Steffen RangeChefredakteurDeutsche Handwerks ZeitungHolzmann Medien GmbH & Co. KGGewerbestraße 2 | 86825 Bad WörishofenTelefon +49 8247 354-115Telefax +49 8247 354-4115steffen.range@holzmann-medien.dewww.deutsche-handwerks-zeitung.deOriginal-Content von: Holzmann Medien Gmbh & Co. KG, übermittelt durch news aktuell