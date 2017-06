Ministerium setzt in Handels-Debatte weiter auf Investitionen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über internationale Kritik am deutschen Handelsüberschuss setzt das Bundeswirtschaftsministerium weiter auf mehr Investitionen im Inland.



Das sei der richtige Weg für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland, sagte eine Sprecherin am Sonntag auf Anfrage in Berlin. Eine mögliche Mehrwertsteuer-Senkung werde dagegen tendenziell so eingeschätzt, dass sie nur sehr begrenzt Wirkung auf den Leistungsbilanzsaldo zeigen würde.

Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" berichtet, die Regierung prüfe eine solche Steuersenkung, wie sie auch Ökonomen fordern. Das Ministerium erklärte, man beschäftige sich kontinuierlich mit aktuellen Fragen wie natürlich auch der Diskussion über den Leistungsbilanzüberschuss. Zu "internen wirtschaftspolitischen Analysen" des Ressorts wollte die Sprecherin im Detail nicht Stellung nehmen.

Kritik am Handelsüberschuss - also, dass Deutschland mehr exportiert als importiert- kommt unter anderem von US-Präsident Donald Trump./sam/DP/he