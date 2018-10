Ministerium dementiert Bericht zu Abschaltung von Kraftwerken

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Wirtschaftsministerium hat einen Bericht über angebliche Pläne von Ressortchef Peter Altmaier (CDU) zur kurzfristigen Abschaltung von Braunkohlekraftwerks-Kapazitäten zurückgewiesen.



Die Meldung, es gäbe einen Mengenvorschlag des Ministers, sei "vollkommen falsch", sagte eine Sprecherin am Freitag. Das Thema Kohleausstiegspfad sei Sache der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", die unabhängig tage und der Bundesregierung am Ende einen Vorschlag vorlegen werde. Die nächste Sitzung der Kommission zum Ausstieg aus der Kohleverstromung ist an diesem Freitag.