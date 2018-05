Ministerium: Einstellungspraxis bei der Post 'nicht hinnehmbar'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium hat die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post als "nicht hinnehmbar" bezeichnet.



Das Ministerium werde sich in Gesprächen mit der Post einen Überblick über die Lage verschaffen, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Der Bund werde dann im Rahmen seiner Möglichkeiten als Anteilseigner darauf hinwirken, dass sich die Praxis ändere. Das Ministerium werde daneben prüfen, ob bei Unternehmen mit Bundesbeteiligung ähnliche Sachverhalte vorliegen.

Die "Bild am Sonntag" hatte berichtet, dass die Deutsche Post die Entfristung von Arbeitsverträgen von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig macht. Ein Sprecher der Post in Bonn bestätigte den Bericht. Demnach dürfen Mitarbeiter in zwei Jahren nicht häufiger als sechsmal krank gewesen sein beziehungsweise nicht mehr als 20 Krankheitstage angehäuft haben. Weiter dürfen Mitarbeiter "höchstens zwei selbstverschuldete Kfz-Unfälle mit einem maximalen Schaden von 5000 Euro" verursachen. Außerdem dürften Postboten in drei Monaten nicht mehr als 30 Stunden länger für ihre Touren gebraucht haben als vorgesehen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte angekündigt, den Einfluss des Bundes zu nutzen und die umstrittene Einstellungspraxis bei der Deutschen Post zu ändern. Der Bund hält über die Staatsbank KfW knapp 21 Prozent an der Deutschen Post./hoe/DP/fba