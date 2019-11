Ministerin besucht Cyber-Truppe (FOTO)

Rheinbach (ots) -Eine Satellitenverbindung in den Einsatz herstellen, Operationen inComputernetzwerken durchführen, vor Sprengfallen schützen: Vielfältig und "proDigitalisierung" präsentierte sich der Organisationsbereich Cyber- undInformationsraum (CIR) beim ersten Besuch von Verteidigungsministerin AnnegretKramp-Karrenbauer."In zweieinhalb Jahren haben Sie viel geschafft""Ich bin beeindruckt, was Sie in der kurzen Zeit seit Gründung desOrganisationsbereichs alles auf den Weg gebracht haben", sagte die Ministerinanschließend gegenüber Angehörigen des CIR im nordrhein-westfälischen Rheinbach."Das Gemeinsame Lagezentrum beobachtet ständig den Cyber- und Informationsraum,das Zentrum Cyber-Operationen verfügt über operative Fähigkeiten und dasBetriebszentrum stellt der Bundeswehr moderne Informationstechnik zurVerfügung." Kramp-Karrenbauer ließ sich im zum Betriebszentrum gehörendenNetwork Operations Centre Basis Inland zeigen, wie dort mit moderner Technikunter anderen die Satellitenverbindungen in die Einsätze überwacht werden.Verteidigung im Cyber- und InformationsraumWie die vielfältigen Fähigkeiten im noch jungen Organisationsbereich Cyber- undInformationsraum (CIR) zusammenwirken, ließ sich die Verteidigungsministerin vomInspekteur CIR, Generalleutnant Ludwig Leinhos, erläutern und von denSoldatinnen und Soldaten in Gesprächen demonstrieren. So sprach siebeispielsweise mit Angehörigen des Zentrums Cyber-Operationen über derenFähigkeiten, gegebenenfalls in gegnerische Netze einzudringen. Dort können dieIT-Profis einerseits Informationen sammeln und andererseits selbst wirken. Dasgeschieht prinzipiell aus dem heute besuchten Rheinbach heraus.Konfliktbild: Hybride BedrohungenNach den Gesprächen erklärte Kramp-Karrenbauer: "Mir ist heute noch einmaleindrücklich klar geworden, wie massiv sich die Bedrohungen in den letztenJahren verändert haben." Heute sehe man sich hybriden Bedrohungen gegenüber,denen man nicht nur mit klassischen Instrumenten begegnen könne. "Daher war eseine kluge Entscheidung, den militärischen Organisationsbereich Cyber- undInformationsraum (CIR) aufzustellen", so die Ministerin. "Und da sehe ich dasjüngste Kind der Bundeswehr auch im Vergleich mit anderen europäischen Staatenan der Spitze der Bewegung", resümierte sie weiter.Digitalisierung als Chance: Gemeinsames LagezentrumAuch bei der Digitalisierung der Streitkräfte gingen vom OrganisationsbereichCIR wesentliche Impulse aus, sagte die Ministerin. Daher sei er für sie die"Zukunft der Bundeswehr". Für Inspekteur Leinhos ist das eines der wichtigstenThemen: "Dabei ist die Digitalisierung für uns nicht nur eine Herausforderung -unsere Systeme müssen so sicher wie möglich sein - sondern auch eine großeChance", betonte er. "Wir verstehen uns als Treiber der Digitalisierung in denStreitkräften." Dabei kommen sowohl innovative Entwicklungsmethoden wie auchKünstliche Intelligenz zum Einsatz, wie er der Ministerin erläuterte.Gemeinsames Lagebild entsteht agilSo hat im Kommando CIR das Gemeinsame Lagezentrum CIR seine Arbeit aufgenommen.Agil entwickelt, daher stets bedürfnis- und ergebnisorientiert undschritthaltend mit der schnellen technologischen Entwicklung, fusionieren dortverschiedene (Teil-)Lagen aus dem Organisationsbereich. Big Data-Methoden kommenhier ebenso zum Einsatz wie Künstliche Intelligenz. Derartig unterstützt könnenAnalysten so beispielsweise Daten aus dem IT-System der Bundeswehr mitErkenntnissen aus dem Militärischen Nachrichtenwesen sowie offen zugänglichenInformationen aus sozialen Netzwerken korrelieren und auf diese WeiseRückschlüsse auf eine zunehmende hybride Bedrohung oder einen koordiniertenCyberangriff ziehen.Beitrag zur gesamtstaatlichen Cybersicherheit"Die so gewonnenen Analysen stellen wir Nutzern in der Bundeswehr, jedoch auchanderen Behörden zur Verfügung. Damit leisten wir, etwa über das NationaleCyber-Abwehrzentrum, einen wichtigen Beitrag zur gesamtstaatlichenCybersicherheit", sagte Leinhos. "Denn die Zuständigkeiten sind dem Bürgerletztlich egal", formulierte Annegret Kramp-Karrenbauer zum Schluss. "Wir müssenes schaffen, die Beiträge zur gesamtstaatlichen Cyber-Sicherheit allerbeteiligten Stellen sinnvoll zu verknüpfen."Junger Organisationsbereich mit großer VerantwortungSeit April 2017 vereint der Organisationsbereich die Fähigkeiten der Bundeswehrrund um den Faktor Information. Seine Gründung war die konsequente Reaktion aufdie zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Vor allem ist die rund14.500 Menschen umfassende "Cybertruppe" die Antwort auf das Konfliktbild derZukunft: hybride Bedrohungen. Angriffe auf technische Netze zählen dabei ebensozu den Herausforderungen wie Kampagnen zur Beeinflussung der öffentlichenMeinung. 