Ministerin Zypries will Lufthansa durch Air Berlin stärken

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin befürwortet Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries eine Stärkung der Lufthansa .



"Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt" (Montag). Die Lufthansa sei "ein Champion im Luftverkehr", sagte Zypries.

Zuvor hatte sich auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für eine starke Rolle der Lufthansa ausgesprochen. Eine Komplett-Übernahme durch den Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl lehnt der Bund ab. Neben der Lufthansa gelten die britische Billiglinie Easyjet , Tuifly sowie die Thomas-Cook-Tochter Condor als aussichtsreichste Kandidaten.