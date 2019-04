Ministerin Theresia Bauer warnt grüne Freunde vor eigenen Ermittlungen des Ministeriums

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Stuttgart (ots) - In seiner Arbeit als AfD-Landtagsabgeordnetererfuhr Stefan Räpple, dass Wissenschaftsministerin Theresia Bauer imNachgang zu den Beratungen im Wissenschaftsausschuss eine Vorwarnungan Politfreunde aus ihrem grünen Umfeld gegeben hat, wonach siedemnächst das Verhalten der Hochschulprofessoren und Dozentenjuristisch prüfen lassen müsse. Die AfD fordert Disziplinarverfahrengegen Professoren und Hochschullehrer mit dem Ziel, ein solchesHandeln, wie es im Zusammenhang mit dem Freiburger Bürgerasyl zuerleben war, in Zukunft zu unterbinden. Vertraute des AbgeordnetenRäpple zitieren Ministerin Bauer mit den Worten: "Wir brauchen jetzteinen Juristen, aber einen, der nicht auf Krawall gebürstet ist." ImUmkreis der Wissenschaftsministerin wird gemutmaßt, dass hier einweiterer Schachzug zur Irreführung des Bürgers geplant ist: So solloffenbar jetzt, zwei Jahre nach den Vorfällen, das Verhalten jenerStaatsbeamten, wenigstens oberflächlich-formal, juristisch geprüftwerden. Selbst nach Monaten war bisher nichts über anstehendeDisziplinarverfahren zu erfahren. Nach mehreren Anfragen der AfD undeiner Beratung im Wissenschaftsausschuss sollen nun endlich Juristeneingeschaltet werden, um den Anschein von Legalität im Ressort vonBauer zu wahren.Unberechtigt Sozialleistungen in Höhe von 140.000 Euro erhaltenZudem hat Räpple aus Insiderkreisen erfahren, dass die StadtFreiburg offenbar in das Handeln des Freundeskreises Bürgerasyleingebunden war. Hintergrund ist der Fall der Familie A., die 2013nach Deutschland einreiste, 2015 abgeschoben wurde und 2017, offenbarmit der Hilfe von deutschen Staatsbürgern, illegal wieder nachDeutschland eingeschleust wurde. Familie A. wurde von Unterstützerndes Freiburger Bürgerasyls versteckt. Zahlreiche Professoren undHochschuldozenten des Landes hatten zur Unterstützung aufgerufen,wissend, dass es hierbei um strafbare Handlungen ging. Familie A.hatte in dieser Zeit Sozialleistungen in der Höhe von etwa 140.000Euro erhalten, obwohl die Asylanträge unbegründet waren.Innere Sicherheit ist keine Kernkompetenz der GrünenRäpple: "Ich fordere Innenminister Strobl dazu auf, uns zuerklären, wie er sich zukünftig die Zusammenarbeit im Kabinett miteiner grünen Ministerin vorstellt, die wissentlich die Maßnahmenunseres Rechtsstaates untergräbt: Werden Sie weiterhin mit TheresiaBauer in der Regierung zusammenarbeiten oder werden Sie sich an dieWorte ihres Parteikollegen und des Vorsitzenden der DeutschenPolizeigewerkschaft Rainer Wendt erinnern, der sagte: 'Natürlich kannman die innere Sicherheit den Grünen anvertrauen. Nur: Dann ist siehalt weg, die innere Sicherheit.'"Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressereferent der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell