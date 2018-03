Ministerin Schulze will mit Frankreich Insektenschutz vorantreiben

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will auf ihrer ersten Dienstreise nach Paris an diesem Donnerstag ein Bündnis für den Insektenschutz mit Frankreich schmieden.



"Wir wollen beim Insektenschutz eine Achse Berlin-Paris bilden", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle nicht nur den Einsatz der Insekten- und Unkrautgifte Neonikotinoide und Glyphosat beenden, sondern generell eine neue Pflanzenschutz-Politik erreichen. Schulze reist am kommenden Dienstag nach Paris und trifft ihren französischen Kollegen Nicolas Hutlot.

"Wenn man das in Geld ausdrücken würde, was Insekten leisten, kommen enorme Summen zusammen", sagte Schulze. "Das Insektensterben beunruhigt die Leute zurecht, da muss etwas passieren." Frankreich sei beim Thema Glyphosat vor Deutschland auf der "richtigen Seite" und gegen eine Verlängerung der Zulassung des Wirkstoffs in der EU gewesen. "Nun folgen wir Frankreich und haben beschlossen, national den Einsatz von Glyphosat so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden."

Schulze will in Paris zudem über den Klimaschutz reden und auch die umstrittenen grenznahen Atomkraftwerke zum Thema machen. "Fessenheim und Cattenom werde ich auf jeden Fall ansprechen", sagte die 49-Jährige. Das Atomkraftwerk Fessenheim in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze soll nach derzeitigen Plänen Ende 2018 oder Anfang 2019 vom Netz gehen. Cattenom macht immer wieder mit Pannen Schlagzeilen, eine Schließung ist nicht versprochen worden./ted/hoe/DP/jha