Ministerin Schulze fordert Schulterschluss gegen Erderwärmung

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat zur Kooperation aller staatlichen Ebenen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.



Im Fokus stehe dabei die Einbindung der Kommunen, sagte sie bei einer internationalen Klimakonferenz am Mittwoch in Heidelberg. In den Städten würden mehr als 60 Prozent des C02-Ausstoßes verursacht. "Sie sind Teil des Problems und wichtiger Teil der Lösung", betonte Schulze bei der "International Conference on Climate Action" (ICCA2019).

In Deutschland werde die Regierung 2019 zum Jahr des Handels für den Klimaschutz machen, etwa durch eine geplantes Gesetz für den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ziel sei, die Erderwärmung nicht nur bei zwei Grad anzuhalten, sondern schon bei 1,5 Grad - gemessen am vorindustriellen Level./jug/DP/mis