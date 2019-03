Ministerin Otte-Kinast: Beenden Sie Lebendtierexporte in Drittstaaten!

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitweltfordert in einem gemeinsamen offenen Brief mit neun weiterenVerbänden einen sofortigen Stopp der Schlacht- undZuchttiertransporte in außereuropäische Drittstaaten.Angesichts gravierender Tierschutzverstöße bei Lebendtierexportenbesteht dringender Handlungsbedarf. Mehrere Bundesländer habenbereits einen vorläufigen Stopp der Transporte in Drittstaatenerlassen: Verboten sind einige Länder des nahen Ostens sowie dieTürkei.Jedoch laufen die verhängten Stopps Gefahr, untergraben zu werden:In zwei Fällen haben Gerichte entschieden, dass die Tiere trotzVerbot vorerst abgefertigt und zu Sammelstellen nach Niedersachsengeschickt werden müssen. In diesen Fällen müssen niedersächsischeVeterinäre entscheiden, ob sie die Rinder nach Algerien bzw. Marokkoabfertigen. In den Zielländern droht den Tieren nach dem strapaziösenLangstreckentransport früher oder später ein grausamer Tod, der inkeinster Weise mit dem europäischen Tierschutzstandard vereinbar ist.Acht Tierschutz- und zwei Tierärzteorganisationen fordern dieNiedersächsische Landwirtschaftsministerin auf, im eigenen BundeslandRechtssicherheit zu schaffen, und ihrerseits einen Exportstopp fürTiere in Drittstaaten außerhalb Europas zu erlassen.Den gemeinsamen offenen Brief an Ministerin Otte-Kinast finden Siehier: http://ots.de/zHnWA1Dazu Marietheres Reinke, Tierärztin und Leiterin des FachbereichsTiere und Tierschutz bei der Albert Schweitzer Stiftung: »Die langenTiertransporte in Drittstaaten stellen eine erhebliche und unnötigeBelastung für die Tiere dar. Sie leiden durch lange Wartezeiten,extreme Hitze und eine unzureichende Versorgung. In den Zielländernwerden sie oft auf tierquälerische Weise geschlachtet. Einzig einsofortiger Exportstopp kann das Leid der Tiere umgehend beenden.«Jasmin Zöllmer, Referentin für Agrarpolitik bei PROVIEH, erläutertweiter: »Die meisten Tiere schützen die bisherigen Verbote nochnicht, weil die Genehmigung für die Fahrt in einem anderen Bundeslanderteilt wird. Niedersachsen muss jetzt schnell handeln, um dieBestrebungen von Schleswig-Holstein und Hessen, dem Tierschutzgesetzzu entsprechen, nicht zu untergraben! Wir brauchen außerdem dringendein nationales Verbot der Tiertransporte in Drittstaaten, in denenTierschutz mit den Füßen getreten wird. Hier ist BundesministerinKlöckner gefragt.«HintergrundZwei Rechtsgutachten haben aufgezeigt, dass sich Amtsveterinäreder Beihilfe zur Tierquälerei schuldig machen, wenn sieTiertransporte in Drittländer genehmigen, die nicht unserenTierschutzstandards entsprechen. Einige Veterinärämter in Bayernweigerten sich daraufhin, Ausfuhrgenehmigungen zu erteilen. Auslöserwar der geplante Transport einer trächtigen Kuh, die rund 5.000Kilometer weit nach Usbekistan transportiert werden sollte. MehrereBundesländer verhängten daraufhin Ausfuhrstopps in bestimmteDrittstaaten, darunter Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen.Thüringen plant ebenfalls ein vorläufiges Verbot.Das Europäische Parlament stimmte im Februar für eine Verbesserungder Bedingungen von Tiertransporten innerhalb und außerhalb der EU.Mitglieder des EU-Agrarausschusses forderten das Parlament in einemBericht dazu auf, die Transportbedingungen für Tiere zu verbessern,Kontrollen zu verschärfen und Transporte in Drittstaaten außerhalbder EU zu unterbinden, wo Transporte zu EU-Bestimmungen nicht möglichsind. Den Mitgliedstaaten sollen härtere Sanktionen drohen, wenn siesich nicht an geltendes EU-Recht halten. Zukünftig sollenAlternativen wie mobiles Schlachten und der Direktverkauf gefördertwerden.Große Koalition verweigert TierschutzDer Deutsche Bundestag hatte im letzten Jahr die Möglichkeit dieseTransporte zu stoppen. Sowohl die Grünen als auch die FDP wollten ineinem Antrag ein Aussetzen aller Tiertransporte in Drittstaatenerwirken. Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt fordertein einem gemeinsamen offenen Brief an den Bundestag mit acht weiterenVerbänden einen sofortigen Stopp der Lebendtiertransporte inDrittstaaten. Doch die große Koalition konnte sich nicht einmal zueinem Verbot der Schlachttierexporte durchringen. Ein Armutszeugnisfür die große Koalition, die in puncto Tierschutz endlich mal einZeichen setzen sollte.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltAlbert Schweitzers Ethik der »Ehrfurcht vor dem Leben« schlossTiere mit ein. Er engagierte sich für den Tierschutz und lebte inseinen späteren Jahren vegetarisch. Seiner Maxime verpflichtet sichdie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt und setzt sich seitdem Jahr 2000 gegen die Massentierhaltung und für die Förderung derveganen Lebensweise ein. Sie wirkt auf wichtige Akteure ausWirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zuerhöhen oder das vegane Angebot zu verbessern. Interessierten bietetsie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf, zum Beispieldurch die Vegan Taste Week. Mehr erfahren Sie aufwww.albert-schweitzer-stiftung.de sowie auf Facebook und Twitter(@SchweitzerTiere).