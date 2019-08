Ministerin Lambrecht soll Väterrechte ratifizieren / Väterverbände prangern Untätigkeit der Bundesregierung an (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 1985 unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland eineeuropaweit gültige Übereinkunft, in der gleiche Rechte für Mütter undVäter während, aber auch nach Auflösung der Ehe in Bezug auf dieKinder festgeschrieben wurden. Seitdem ratifizierten 45 europäischeLänder das Protokoll. Die SPD-geführten Bundesministerien für Justizund Familie verweigern jedoch nach 35 Jahren noch immer dieRatifizierung.Väterverbände fordern Bundesjustizministerin Christine Lambrechtdazu auf, dieses Versäumnis zu korrigieren. Die Bundesregierung legein vielen Bereichen großen Wert auf Gleichberechtigung für Mann undFrau. "Für den Bereich Familie gilt dieser Ansatz wohl nicht", stelltGerd Riedmeier fest, Sprecher der Interessengemeinschaft Jungen,Männer und Väter (IG-JMV).Sogar Türkei und Russland haben das 7. Zusatzprotokoll derEuropäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ratifiziert."Deutschland ist damit Schlusslicht in Europa", bedauert die IG-JMVund fordert die Ratifizierung des Protokolls für 2020.Die IG-JMV präsentiert Artikel 5 des Protokolls der EMRK undvisualisiert Deutschlands familienpolitische Defizite im Vergleichmittels einer Europakarte auf ihrer Website.http://ots.de/gBPfP7Pressekontakt:PRESSE-INFO +++ IG Jungen, Männer und Väter +++ PRESSE-INFOInteressengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV):Website: www.ig-jungen-maenner-vaeter.deEmail: presse@ig-jungen-maenner-vaeter.deSprecher: Gerd RiedmeierTel. +49 (0)176 - 611 123 57FSI - Forum Soziale Inklusion e.V.www.fsi-gleichbehandlung.deManndat e.V.www.manndat.deTrennungsväter e.V.www.trennungsvaeter.deVäterbewegung (Förderverein) e. V.www.vaeterbewegung.orgOriginal-Content von: Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG JMV), übermittelt durch news aktuell