Ministerin Klöckner stellt Ernährungsreport vor

BERLIN (dpa-AFX) - Wie und was die Deutschen essen - das verrät Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Freitag (10.30 Uhr) in Berlin bei der Vorstellung des Ernährungsreports.



Der jährlich erscheinende Bericht beruht auf einer Befragung von 1000 Verbraucherinnen und Verbrauchern. Schon im Vorfeld gab Klöckner einen ersten Einblick in die Vorlieben der Deutschen bei der Ernährung. Demnach werde die regionale Landwirtschaft gerade in der Corona-Krise wieder mehr geschätzt. "Besonders bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen messen 47 Prozent - fast die Hälfte der Befragten - der Landwirtschaft eine höhere Bedeutung zu als vor der Krise", sagte Klöckner./rbo/DP/fba