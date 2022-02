Minister Wissing hält nach Russland-Angriff Cyberattacken für möglich

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hält Digitalminister Volker Wissing auch Cyberattacken auf die deutsche Infrastruktur für möglich. "Wir haben derzeit keine konkreten Hinweise, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist damit zu rechnen", sagte der FDP-Politiker "Welt am Sonntag". "Wir beobachten, dass die russische Propaganda und Desinformation im Zuge des Ukraine-Konflikts zunehmen. Wir sind vorbereitet, wachsam und jederzeit handlungsfähig."

Russland hatte in der Nacht zum Donnerstag mit einem Angriff auf die benachbarte Ukraine begonnen. Hackern aus Russland waren in den vergangenen Jahren wiederholt Angriffe auf Einrichtungen in anderen Ländern zugeschrieben worden. Deutschland macht Russland für Cyberangriffe auf den Bundestag 2015 verantwortlich./seb/DP/stk