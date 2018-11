Minister: Trend zu autonomer Schifffahrt nicht verschlafen

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - Deutschland darf nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) nicht den Trend zur autonomen Schifffahrt verschlafen.



Das sagte der FDP-Politiker vor der Herbstkonferenz der norddeutschen Verkehrsminister, die am Montag in Wilhelmshaven beginnt.

Nicht nur in der Automobilindustrie sei der technologische Wettlauf um die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voll entbrannt, sagte Buchholz. Mit dem technologischen Know-how an den Küsten müsse es eigentlich genügend Ressourcen geben, um in diesem Zukunftsfeld weit vorn mitzuspielen. Nicht nur die Seeschifffahrt, sondern auch die Binnenschiffe könnten nach Angaben von Verbänden in 15 Jahren ohne Kapitän auskommen.

"Um das Projekt wirklich mit dem nötigen Dampf voranzutreiben, sind noch viele Hürden zu nehmen - vor allem der schnelle Ausbau eines 5G-Mobilfunknetzes", sagte der Minister. Hier seien vor allem der Bund und die Netzbetreiber gefordert./mho/DP/he