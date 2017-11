Minister Schmidt rechtfertigt deutsches Ja zu Glyphosat

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Christian Schmidt hat das deutsche Ja zu einer weiteren Zulassung des Unkrautgifts Glyphosat in der EU gerechtfertigt.



"Mit der Zustimmung Deutschlands habe ich wichtige Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt durchgesetzt", sagte der CSU-Politiker am Montagabend in Berlin. Dies sei mehr "als von allen beteiligten Ressorts jemals verlangt worden ist". Ohne die Zustimmung Deutschlands wäre Glyphosat von der EU-Kommission ohne diese Verbesserungen zugelassen worden.

Die SPD lehnt eine weitere Zulassung ab und wirft Schmidt einen "Vertrauensbruch" in der geschäftsführenden Bundesregierung vor. Der Minister betonte: "Ich glaube, ich bin bekannt dafür, dass ich eine Vertrauensbildung durchaus ganz obenan setze." Auf Fragen, inwiefern Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einbezogen gewesen sei, sagte er: "Der Fachminister, der federführend in dieser Frage ist, muss im Laufe von Beratungen in Brüssel in der Lage sein, an der Sache orientierte Entscheidungen zu treffen."

Merkel hatte sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, den umstrittenen Wirkstoff in der Landwirtschaft weiter anzuwenden./sam/DP/zb