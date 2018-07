Minister: Russland und Japan wollen in Korea-Konflikt kooperieren

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und Japan wollen bei der atomaren Abrüstungen im Korea-Konflikt enger zusammenarbeiten.



Das sagte der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera am Dienstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Onodera und der japanische Chefdiplomat Taro Kono trafen sich in der russischen Hauptstadt mit ihren Kollegen Sergej Schoigu und Sergej Lawrow. Außenminister Lawrow teilte mit, Moskau und Tokio wollten vor allem in der Sicherheitspolitik kooperieren.

Bei den Gesprächen sollte es auch um den Jahrzehnte alten Streit zwischen Russland und Japan um die Kurilen-Inseln gehen. Details waren aber zunächst nicht bekannt. Russland hatte die Inselgruppe im Pazifik im Zweiten Weltkrieg besetzt. Japan fordert ihre Rückgabe. Der Streit ist der Grund dafür, dass Moskau und Tokio seit dem Weltkrieg noch keinen Friedensvertrag geschlossen haben./tjk/DP/he