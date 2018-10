Stuttgart (ots) -Internationale Tagung "Wieviel gemeinsame europäische Agrarpolitikwollen wir? - Perspektiven der GAP nach 2020" im Rahmen des 100.Landwirtschaftlichen Hauptfestes heute in Stuttgart MANUSKRIPT MITO-TÖNENAnmoderation:Sie sollen Lebensmittel möglichst preiswert und in hervorragenderQualität produzieren, artgerechte und nachhaltige Viehzucht betreibenund gleichzeitig viel für den Umwelt- und Klimaschutz tun. KeinZweifel: Die Landwirte in Deutschland und Europa stehen vor einerHerkulesaufgabe. Wie diese in Zukunft bewältigt werden kann, darüberwurde heute (05.10.18) bei der internationalen Tagung "Wievielgemeinsame europäische Agrarpolitik wollen wir? - Perspektiven derGAP nach 2020" im Rahmen des 100. Landwirtschaftlichen Hauptfestes inStuttgart diskutiert. Bekommen Bauern auch in Zukunft viel Geldallein dafür, dass sie ihre Felder bestellen? Oder spielen künftigandere Faktoren wie Klimaschutz und der Schutz der Agrarumwelt einegrößere Rolle, wie es Wissenschaftler fordern? Am 1. Juni hat dieEuropäische Kommission die Reformvorschläge zur Zukunft derGemeinsamen Europäischen Agrarpolitik, kurz GAP, auf den Tischgelegt. Vorschläge, die heute in Stuttgart für reichlichDiskussionsstoff sorgten. Genau dieser Diskurs ist aktuell vonimmenser Bedeutung, unterstrich Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner am Rande der Veranstaltung in der baden-württembergischenLandeshauptstadt:O-Ton Julia KlöcknerIch halte es für sehr, sehr wichtig und für klug, dass heute dieAkteure der europäischen-, der Bundes- und der Landes- und regionalenEbene zusammengebracht werden. Denn europäische Agrarpolitik hateinen guten Grund, warum sie entstanden ist: nämlich, um Europazusammenzuhalten und unsere Nahrungsmittelproduktion in der Flächeauch zu sichern. Und nach 2020 wird es eine Neuausrichtung geben,keine Neuerfindung, aber es ist wichtig, dass wir das, was dieGesellschaft erwartet, wahr- und aufnehmen, beim Umwelt-, beim Tier-und beim Klimaschutz, aber dass es auch leistbar sein muss für dieLandwirte. Das wird eine Schicksalsfrage für uns alle werden, wirmüssen es richtig machen. (0:40)Und deshalb ist es keine Übertreibung zu sagen: Die kommendenMonate entscheiden über die Zukunft der Landwirtschaft in dergesamten Europäischen Union, denn die Verhandlungen über den nächstenHaushalt der EU, der die Zeit von 2020 bis 2027 abdecken soll, gehenin die entscheidende Phase. Zwar begrüßte Baden-WürttembergsLandwirtschaftsminister Peter Hauk grundsätzlich die stärkereErgebnis- und Zielorientierung der EU-Kommissionsvorschläge, siehtaber noch viel Handlungsbedarf, was die Berücksichtigung derregionalen Interessen der Landwirte betrifft:O-Ton Peter HaukDie EU-Kommissionsvorschläge gehen in die richtige Richtung, dasweiß der Kommissar. Aber sie dürfen nicht stehen bleiben bei denHauptstädten der Mitgliedsstaaten, also bei uns in Berlin. Sondernsie müssen runtergebrochen werden auf die Regionen, das ist der ganzentscheidende Punkt. Und es muss möglich sein, dass die regionalenVorstellungen entsprechend Raum haben und von der Kommissionentsprechend akzeptiert werden. (0:25)Peter Hauk begrüßte in Stuttgart ausdrücklich die auch weiterhinvorgesehene Zwei-Säulen-Strategie, was die Förderung derlandwirtschaftlichen Betriebe betrifft. Dabei umfasst die erste Säuleim Wesentlichen Marktinstrumente und Direktzahlungen, die inDeutschland inzwischen die bewirtschaftete Fläche fördern,weitestgehend unabhängig von der Produktion. Mit der zweiten Säulewill die EU den ländlichen Raum für die Menschen lebenswert erhalten.Programme zur Förderung der Agrarumwelt, zum Klimaschutz und Tierwohlfließen über dieses Instrument - unter anderem Prämien für denökologischen Landbau. Dass die EU-Kommission aber ausgerechnet dieMittel dieser zweiten Säule zu kürzen gedenkt, ist für Peter Hauknicht akzeptabel:O-Ton Peter HaukDas ist nicht in meinem Sinne, um es ganz deutlich zu sagen. Dabin ich auch für Transformation von Säule eins in Säule zwei. Das magder Deutsche Bauernverband beispielsweise nicht so sehen, auch vieleLänderkollegen im Osten wollen das nicht. Aber da bin ich schon derMeinung, dass das sein muss, damit wir die Aufgaben der zweitenSäule, die wir vor allem im Umweltbereich sehen, in Zukunft gemeinsammit den Landwirten erfüllen können. (0:25)Auch Julia Klöckner sieht beim EU-Gesetzesvorschlag für diegemeinsame Agrarpolitik nach 2020 noch an einigen PunktenHandlungsbedarf. Die Bundelandwirtschaftsministerin machte inStuttgart deutlich, dass die Politik eine Balance finden müssezwischen europäischen Verbindlichkeiten und nationalen und regionalenSpielräumen:O-Ton Julia KlöcknerWie das meistens bei Vorschlägen so ist, gibt es Licht undSchatten. Ich finde es richtig, dass wir eine Weiterentwicklung derAgrarpolitik haben, keine Agrarwende. Dass es zum einenDirektzahlungen gibt, damit Landwirte auch in kleinen Betrieben einegewisse Sicherheit haben. Aber auch, dass wir Umwelt- undRegionalanforderungen mit aufnehmen, das halte ich für richtig. Ichmeine aber, bei der Entbürokratisierung, bei der Vereinfachung, damuss mehr Gas gegeben werden. Denn gute Produkte werden nicht amSchreibtisch gemacht. (0:33)Abmoderation:Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) soll auf einzukunftsfähiges Fundament gebettet werden. Wie dieses genau aussehenkann, darüber diskutierten heute in Stuttgart Vertreter von Politikund Landwirtschaft bei der internationalen Tagung "Wieviel gemeinsameeuropäische Agrarpolitik wollen wir? - Perspektiven der GAP nach2020" im Rahmen des 100. 