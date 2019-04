Minister Laumann verteilt den Schwarzen Peter, statt wirksame Impulse zu setzen / bpa fordert Bestandsschutz für bestehende Pflegeeinrichtungen, um Vertrauen für Neuinvestitionen zu schaffen

Düsseldorf (ots) - Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kannselbst den wichtigsten Impuls für den Erhalt der pflegerischenVersorgung in Nordrhein-Westfalen geben, schiebt nun aber denPflegeheimträgern den Schwarzen Peter zu. Das kritisiert derLandesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialerDienste e.V. (bpa) Christof Beckmann nach den jüngsten Äußerungen desMinisters. "Laumann bestreitet die durch die Gesetzgebung derrot-grünen Vorgängerregierung entstandene Unterversorgung in derPflege und liefert bis heute keine wirksame politische Lösung."Der Minister hatte bestritten, dass die schlechtenRefinanzierungsbedingungen für viele Pflegeeinrichtungen durch dieUmsetzung des Altenpflegegesetzes in NRW und die Umsetzung derEinzelzimmerquote zu einem Mangel an Pflegeplätzen geführt habe undsieht eine Lösung in neu zu errichtenden Einrichtungen. "DieLandesregierung gefährdet derzeit fast die Hälfte aller Pflegeheimein NRW in ihrer Existenz, indem sie die Refinanzierungzusammenstreicht und viele Betreiber auf Mietverpflichtungen in Höhevon mehreren hunderttausenden Euro sitzen bleiben. Gleichzeitigsollen genau diese Träger und Unternehmen investieren, um dieVersorgung der pflegebedürftigen Menschen in NRW mit neuenEinrichtungen zu sichern", wundert sich Beckmann. "Die Politik selbstverspielt Vertrauen und hemmt damit Investitionen. Trotzdem sendetder Minister seit Monaten kein klares Signal zu einer Erweiterung derBestandsschutzregelung in die Branche."Der bpa-Landesvorsitzende appelliert erneut an Minister Laumann,die Existenzprobleme der bestehenden Pflegeheime in NRW ernst zunehmen und endlich eine tragfähige Bestandsschutzregelung zuschaffen, die es Pflegeheimbetreibern ermöglicht, ihrenMietverpflichtungen auch weiterhin nachzukommen. "Davon auszugehen,dass unter den aktuellen Refinanzierungsbedingungen in NRW und demeingetretenen Vertrauensverlust Neuinvestitionen im benötigten Umfangerfolgen, ist eine steile These und durch aktuelle Daten und Faktennicht belegt."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast1.700 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0211/31139 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell