Minister: Kosten für Richterstellen nicht auf Länder abwälzen

ERFURT (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Dieter Lauinger, hat vom Bund rasch einen Vorschlag zur Finanzierung von rund 2000 zusätzlich geplanten Stellen in der Justiz gefordert.



"Wer bestellt, zahlt", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es könne nicht sein, dass die Lasten des Koalitionsvertrages im Bund auf die Länder abgewälzt würden. Allerdings seien die Länder auch bereit, sich zu beteiligen und einen "Eigenanteil zu übernehmen", sagte Lauinger, der in Thüringen Justizminister ist.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD einen "Pakt für den Rechtsstaat" vereinbart. Darin heißt es, dass "2000 neue Richterstellen bei den Gerichten der Länder und des Bundes sowie entsprechendes Folgepersonal" Bestandteil dieses Paktes sind.

"Wir warten immer noch auf einen Vorschlag der Bundesregierung, wie das ausgestaltet werden soll", kritisierte Lauinger. Das Thema sollte auch bei der Justizministerkonferenz in Berlin besprochen werden, die seit Mittwoch läuft und am Donnerstag endet. Über die Finanzierung gibt es Lauinger zufolge eine kontroverse Debatte.

Der Bundesgeschäftsführer des Richterbunds, Sven Rebehn, warnte: "Der Rechtsstaatspakt darf nicht an einem kurzsichtigen Geschacher ums Geld scheitern, damit würde weiteres Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates verspielt", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "Bund und Länder stehen gemeinsam bei der Justiz und den Bürgern im Wort."

Lauinger sagte: "Einig sind wir uns darüber, dass diese neuen Stellen nötig sind." Als Grund nannte der Grünen-Politiker unter anderem zusätzliche Belastungen für die Justiz wegen neuer Regeln zum Einzug von kriminell erwirtschaftetem Vermögen. Das "Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung" sei sinnvoll, "aber das bedeutet auch eine Mehrarbeit", sagte der Minister. Außerdem seien in der Debatte um mehr Sicherheit in Deutschland nicht nur Personal-Aufstockungen bei der Polizei, sondern auch in der Justiz notwendig. Als dritten Grund nannte Lauinger die Belastung der Verwaltungsgerichte wegen zahlreicher Asylverfahren./htz/DP/zb