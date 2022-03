Minister Heil will Anerkennung ukrainischer Abschlüsse verbessern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Anerkennung ukrainischer Berufsabschlüsse in Deutschland zügig vorantreiben. "Wir müssen schneller werden, was die Anerkennung von Berufen angeht", sagte Heil am Mittwoch nach Beratungen mit Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und der Bundesagentur für Arbeit über die Arbeitsmarktlage für Geflüchtete aus der Ukraine.

Heil betonte, dass es "nicht gerecht" wäre, wenn Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen seien und eine gute berufliche Qualifikation mitbrächten, hierzulande "in prekärer Arbeit" landeten. Es gehe nun darum, diesen Menschen "echte Perspektiven" zu bieten und "anständig" mit ihnen umzugehen. Er habe dazu auch mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) gesprochen und vereinbart, zusammen mit Vertretern der Länder über die Beschleunigung von Qualifikationsanerkennung für Ukrainerinnen und Ukrainer in einer Schalte zu beraten.

Zugleich versprach der Minister, auch gegen Ausbeutung am Arbeitsmarkt vorgehen zu wollen. Es müsse alles dafür getan werden, die Menschen aus der Ukraine, die sich in Deutschland um Arbeit bemühten, über ihre Rechte aufzuklären und sie "vor schwarzen Schafen" zu schützen.

Den rechtlichen Zugang zum Arbeitsmarkt habe die EU bereits geschaffen, lebenspraktisch würden sich aber noch "eine Fülle von Fragen" stellen, sagte der Minister.

Als weitere Schwerpunkte nannte Heil die Ausweitung des Sprachkurs-Angebots. "Wir müssen Sprachkurse ausrollen und ausweiten", sagte Heil. Gleiches gelte für Angebote in Schulen und Kitas - da vor allem sehr viele Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine nach Deutschland kämen./faa/DP/jha