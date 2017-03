Minister-Gipfel bei ANNE WILL am 12. März 2017 um 21:45 im Ersten: Welcher Weg führt aus der Krise mit der Türkei?

München (ots) - Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Ministerin Deutschland und diplomatische Verstimmungen wegen derNazi-Vergleiche aus der Türkei: Das Verhältnis zwischen Deutschlandund der Türkei bleibt weiterhin angespannt. Welcher Weg führt aus derKrise?Zu Gast bei Anne Will:Peter Altmaier (CDU), Chef des BundeskanzleramtesAkif Cagatay Kilic (AKP), türkischer Minister für Jugend und SportANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell