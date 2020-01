Minister: Ferienhäuser in Australien für Brand-Betroffene öffnen

SYDNEY (dpa-AFX) - Um Betroffenen der Buschbrände in Australien zu helfen, sollen Menschen ihre Ferienhäuser zur Verfügung stellen - dazu hat der Infrastrukturminister des Bundesstaates New South Wales, Andrew Constance, jetzt in einem Video aufgerufen.



"Wenn Sie ein Ferienhaus an der Südküste von New South Wales besitzen, brauchen wir Ihre Hilfe", schrieb der Politiker am Montag zudem auf Twitter. Er forderte die Menschen auf, ihre Häuser an Familien zu vermieten, die ihr Heim in den Flammen verloren haben. New South Wales ist wie auch Victoria besonders von den verheerenden Bränden betroffen. Nach jüngsten Angaben von Premierminister Scott Morrison kamen bislang 28 Menschen ums Leben - und laut Expertenschätzung mindestens eine Milliarde Säugetiere, Reptilien und Vögel./zc/DP/jha