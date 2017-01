Minister Caffier wurde zum Kapitänleutnant der Reserve ernannt (FOTO)

Linstow (ots) -Am Dienstag, den 10. Januar 2017, wurde Lorenz Caffier (62),Minister für Inneres und Europa des Landes Mecklenburg-Vorpommern, imRahmen der 57. Historisch-Taktischen-Tagung der Marine zumKapitänleutnant der Reserve ernannt. Die Zeremonie wurde durchVizeadmiral Andreas Krause (60), Inspekteur der Marine, undBrigadegeneral Gerd Kropf (60), Kommandeur des LandeskommandosMecklenburg-Vorpommern, durchgeführt. Zukünftig wird derInnenminister im Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern alsVerbindungsoffizier zur Deutschen Marine eingesetzt."Als langjähriger Vorsitzender des Verteidigungsausschusses desBundesrates arbeite ich beinahe täglich mit der Bundeswehr zusammen.Die Bundeswehr ist bei Großschadenslagen oder bei besonderenUnglücksfällen ein unverzichtbarer Bestandteil unseresHilfeleistungssystems in Mecklenburg-Vorpommern", sagte MinisterCaffier und ergänzte: "Gerade durch die neuen Bedrohungen undAnforderungen an die Sicherheitskräfte unseres Landes ist eshilfreich aus erster Hand über die wesentlichen Belange derBundeswehr und ihrer Verbündeten informiert zu sein"."Minister Caffier zeigt seit Jahren und bei vielen Besuchen seinetiefe Verbundenheit mit und hohe Wertschätzung für die Marine. DieErnennung von Minister Caffier zum Kapitänleutnant der Reserve freutmich deswegen sehr", so der Inspekteur der Marine.Brigadegeneral Gerd Kropf stellte fest: "Für uns als derAnsprechpartner der Landesregierung in allen Fragen der möglichenUnterstützungsleistungen der Bundeswehr ist es sehr hilfreich, wennder Innenminister unsere Fähigkeiten aus dem eigenen Erleben alsReservist kennt".Minister Caffier identifiziert sich nach eigenen Worten öffentlichund aus voller Überzeugung mit den deutschen Streitkräften. Seinbesonderes Augenmerk gelte insbesondere den vielen, wertvollenHilfestellungen der Bundeswehr im Innern; etwa bei Hochwasser- undSchneekatastrophen, Waldbränden und sonstigen schwerenUnglücksfällen.In seiner Eigenschaft als Reserveoffizier kann Lorenz Caffier auchseine Solidarität und Kameradschaft mit allen Reservisten derBundeswehr zeigen. Auch mit den vielen Soldaten, die in gefährlichenAuslandseinsätzen zum Beispiel in Afrika, Afghanistan oder im Kosovosind.Der Minister wird im Rahmen seiner zukünftigenReservedienstleistungen insbesondere in die zivil-militärischeZusammenarbeit der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern eingewiesenwerden.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51520/ 51521markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell