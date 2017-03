Minister Bouillon schafft im Überwachungsrausch Freiheitsrechte ab

Berlin (ots) - Gerd Rainer Weber, Landesvorsitzender undSpitzenkandidat der Piraten, kritisiert den von InnenministerBouillon für April ankündigten Gesetzentwurf zum Einsatz vonelektronischen Fußfesseln scharf:"Dieser Gesetzentwurf trieft geradezu vor Populismus. Vielleichthätte Herr Bouillon der Bevölkerung offen sagen sollen, mit wie vielpersonellem und finanziellem Aufwand die Überwachung des einzigenFußfesselträgers im Saarland zur Zeit schon verbunden und wie geringder Nutzen im Verhältnis dazu ist. So ermordete ein Islamist imfranzösischen Rouen trotz Fußfessel einen Priester und griff einanderer im September 2015 trotzdem eine Polizistin in Berlin miteinem Messer an. Dass Bouillon offensichtlich selbst nicht an dieWirksamkeit der Maßnahmen glaubt, zeigt sich doch schon in seinerAussage, dass er diesen Gesetzentwurf nicht mehr vor der Wahleinbringen wollte, weil »das dann zu kontrovers diskutiert« wordenwäre. Wenn er Fußfesseln für effektiv und zu Terror- undVerbrechensbekämpfung absolut unabdingbar ansehen würde, hätte er siedoch schnellstmöglich versucht einzuführen, keine Diskussion gescheutund würde nicht erst bis nach der Wahl warten. Wer Scheinsicherheitder Freiheit vorzieht, hilft nur mit, dass Terroristen ihreigentliches Ziel erreichen: Angst und Hass zu säen, bis freieGesellschaften ihre Freiheit aus Furcht Stück für Stück selbereinschränken. Ziel der Maßnahme sollen sogenannte »Gefährder« sein,eine Personengruppe, die rechtlich nicht näher definiert ist, sein.Dadurch, dass nun Menschen, denen die Polizei nur zutraut, dass sieeinen Anschlag begehen könnten, dazu gezwungen werden sollen, eineelektronischen Fußfessel zu tragen, kehrt Herr Bouillon unserrechtsstaatliches Werte- und Freiheitsverständnis geradezu um.Menschen können dann ohne konkrete Verdachtsmomente vorsorglichüberwacht werden. Durch das neue Gesetz will der Minister die Abkehrvon der Unschuldsvermutung und unseren Grundrechten nun legitimieren,ohne auch nur einen Zugewinn an Sicherheit zu erzielen. Durch seineAnkündigungen will sich Bouillon nur noch vor der Wahl als Hardlinerund Law-and-Order Politiker darstellen, um bei verunsicherten Bürgernals »Macher« noch auf den letzten Metern Wählerstimmen zu erhaschen."Pressekontakt:Piratenpartei DeutschlandPiratenpartei SaarlandPostfach 10 23 2666023 SaarbrückenTelefon: +49 681 37203490Fax: +49 681 37203499E-Mail: presse@piraten.saarlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell