Mining zu unprofitabel - Genesis Mining kündigt bestimmte Verträge

Köln (ots) - Auf den rasanten Anstieg folgte bei Kryptowährungenwie den Bitcoin der Absturz. Das hat Auswirkungen auf das Schürfen.Genesis Mining kündigt jetzt bestimmte Verträge oder bietet einUpgrade an.Als der Kurs des Bitcoin und anderer Kryptowährungen imvergangenen Jahr durch die Decke ging, wollten viele an diesem Boompartizipieren. Inzwischen zeigen sich allerdings die Schattenseiten.Der Kurs des Bitcoin ist eingebrochen während das Mining immerkomplexer wird und entsprechend Energie und Rechenleistungenbenötigt. Dies führt dazu, dass es immer schwieriger wird,Kryptowährungen noch profitabel zu schürfen. Das Mining-UnternehmenGenesis Mining hat auf diese Entwicklung reagiert und unrentableVerträge gekündigt. Den betroffenen Kunden wird ein Upgrade auf eineandere Vertragsvariante mit einer fünfjährigen Laufzeit angeboten,erklärt die Wirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.Genesis Mining wurde 2013 von einem Münchener gegründet undentwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem der größten Anbietervon Cloud-Mining. Aufgrund des für die Kühlung der Rechner günstigenKlimas und der vergleichsweise niedrigen Strompreise stehen dieRechencenter u.a. in Island. Über verschiedene Vertragsangebotekönnen die Kunden die Rechenleistung mieten oder kaufen. Doch diegroße Goldgräberstimmung rund um Kryptowährungen ist vorbei und derErnüchterung gewichen. Der Bitcoin beispielsweise hat in diesem Jahrbeträchtlich an Wert verloren.Dieser Kursverfall und die immer höheren Anforderungen an dieRechenlistung machen das profitable Schürfen problematisch. Beieinigen Kunden möchte Genesis Mining nun offenbar den Stecker ziehenund kündigt eigentlich unbefristete Verträge innerhalb einer60-Tages-Frist, wenn die Wartungskosten die Erträge übersteigen. Werweiter dabei bleiben möchte, kann alternativ zu einer anderenVertragsvariante wechseln. Hier reduziert sich der Preis pro 1 TH/svon 285 US-Dollar auf 180 US-Dollar. Allerdings haben die Verträgeeine fünfjährige Laufzeit.Die Laufzeit kann zum Problem werden, da sich die Entwicklung derKryptowährungen, Mining und gesetzlichen Regulierungen nichtvoraussagen lässt. Aufstieg und Absturz des Bitcoin in kurzer Zeitsind dafür ein Beleg. Zudem werden für das Schürfen immer höhereRechenleistungen erforderlich. Dadurch kann das Mining nicht nurunrentabel werden, sondern auch zu hohen finanziellen Verlustenführen.Verunsicherte Kunden von Genesis Mining und anderenMining-Unternehmen können sich an erfahrene Rechtsanwälte wenden.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/kapitalmarktrecht.html