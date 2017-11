Mainz (ots) - Der erste Schnee fällt, es wird Winter.Tiefsttemperaturen fordern nicht nur den Menschen, sondern auch seinedigitalen Alltagshelfer heraus: vom Handy bis zum Hörgerät.Hörakustiker geben Tipps, wie Hörsysteme auch in der kaltenJahreszeit perfekt funktionieren.Herrlicher Sonnenschein und glitzernder Schnee locken vieleMenschen nach draußen. Hörsystemträger, die sich im Winter viel undgerne in der Natur aufhalten, sollten bei Kälte und Nässe die Ohrenmit Mützen, Stirnbändern oder Ohrenschützern warm halten. Auf dieseArt bleiben nicht nur der Kopf und die empfindlichen Ohren warm,sondern auch das Hörsystem ist besser vor Frost und Feuchtigkeitgeschützt. "Achten Sie darauf, dass das Mikrofon frei bleibt, umReibegeräusche oder einen dumpferen Klang zu vermeiden", rät MarianneFrickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker und selbstHörakustik-Meisterin.Batterien mögen es warmKälte verkürzt die Lebensdauer jeder Batterie. Für die Laufzeitist es am besten, die Batterien vor dem Einsetzen in das Hörsystem inder geschlossenen Hand oder der Hosentasche kurz anzuwärmen. Voneinem Aufwärmen der Batterien zum Beispiel mit einem Föhn istabzuraten, denn übermäßige Hitze führt ebenso zur Entladung wieklirrende Kälte. Wer auf Nummer sicher gehen will, hat immerReserve-Batterien dabei, um in jeder Situation gut hören zu können.Elektronik mag es trockenEin Phänomen, das jeder Brillenträger kennt: Wer aus der Kälte ineinen beheizten Raum wechselt, kann für kurze Zeit nichts sehen, denndie Brillengläser beschlagen durch den hohen Temperaturunterschied.Was viele nicht wissen: Bei Hörsystemen geschieht das Gleiche, nursieht man es nicht. Durch den Wechsel von kalt nach warm setzt sichan den Außen- und Innenflächen der Hörsysteme Kondenswasser ab.Während die Außenflächen schnell trocknen, bleibt Feuchtigkeit imInneren der Hörsysteme und kann die empfindliche Elektronikbeschädigen. Spezielle Trockenstationen oder Trockenbeutel eignensich am besten, um das Gerät von Feuchtigkeit zu befreien. DerHörakustiker vor Ort berät gerne.Auf gar keinen Fall sollten Hörsysteme auf die Heizung oder in denBackofen gelegt werden. Auch Trockenföhnen ist keine geeigneteMaßnahme. Gut beraten ist, wer hin und wieder den im Geräteingebauten Schutzfilter von Lautsprecher und Mikrofon von einemHörakustiker überprüfen lässt.Übrigens gibt es auch wasserresistente beziehungsweise wasserfesteHörsysteme. Diese schützen nicht nur vor Schweiß, Spritz- undKondenswasser, sondern können sogar unter der Dusche, beim Baden,Schwimmen oder Skifahren getragen werden.Bedienung bei KälteAuch draußen in der Winterkälte muss hin und wieder die Lautstärkereguliert oder das Hörprogramm gewechselt werden, um sich auf jedeHörsituation einstellen zu können. Kalte Finger oder Handschuheerschweren die Handhabung der kleinen Bauteile am Hörgerät. Hierhilft die Wahl von geeigneten Fingerhandschuhen. Alternativ kann dasHörsystem mit einer Fernbedienung auch aus der warmen Jackentascheheraus eingestellt werden.Pflegeutensilien vom ProfiHörsysteme sind kleine Minicomputer und entsprechend empfindlich.Kälte, Nässe oder Verunreinigungen setzen schließlich jedemelektronischen Gerät zu. Hier hilft gewissenhafte Pflege. Dasrichtige Spezialreinigungstuch, Lösungsmittel und Bürste gibt es beimHörakustiker. Ebenso spezielle Pflegeprodukte und die Trockendose.Wer also Fragen hat oder praktische Hilfe benötigt, ist beimHörakustiker vor Ort bestens aufgehoben. In der Regel übernimmt dieKrankenkasse die Kosten für Wartung und Reinigung, doch jeder kannauch selbst viel für den Erhalt und die Funktionsfähigkeit seinesHörsystems beitragen.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.200Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwochschwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell