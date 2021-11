Mini-EKG ritmo mit German Medical Award ausgezeichnet / Spin-off des Cardiologicums Hamburg gewinnt renommierten Preis

Düsseldorf / Hamburg (ots) -Kleines Gerät - große Auszeichnung: Der neue (Langzeit-) Mini-EKG-Rekorder ritmo erhielt gestern im Rahmen der MEDICA in Düsseldorf den renommierten GERMAN MEDICAL AWARD in der Kategorie "Medical Innovation Product". Der begehrte GERMAN MEDICAL AWARD krönt jedes Jahr herausragende Leistungen und Innovationen in der Medizin, die eine bessere Patientenversorgung ermöglichen. Das System des ritmo überzeugte die Jury durch ein smartes Zusammenspiel von kompaktem Medizingerät und künstlicher Intelligenz im Sinne einer innovativen Schlaganfallprophylaxe. Die Neuentwicklung ritmo kann die bisher gängigen, aufwändigen und kostenintensive Langzeit-EKGs zum Erkennen von Vorhofflimmern nicht nur ersetzen, sondern auch viel mehr Risiko-Patient:innen im Vorfeld identifizieren - einfach, schnell und sicher.Eine Herzensangelegenheit - im wahrsten Sinne des WortesEntwickelt wurde das kabellose Mini-EKG von Dr. med. Ekkehard Schmidt, Dr. med. Stephan Kranz und Dr. med. Matthias Glawe. Die Hamburger Gründer des Start-ups dpv-analytics nahmen den begehrten Award sichtlich gerührt und stolz in Empfang. Kardiologe Dr. med. Ekkehard Schmidt sagte: "Der ritmo ist für unser Team im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit. Diesen Award nehmen wir im Namen aller 500.000 Patient:innen in Deutschland entgegen, die von Vorhofflimmern betroffen, aber noch nicht diagnostiziert sind und jetzt noch besser vor einem drohenden Schlaganfall bewahrt werden können." Dr. med. Stephan Kranz, Facharzt am renommierten Cardiologicum Hamburg und Geschäftsführer von dpv-analytics, ergänzte: "Wir sind dankbar, dass mit der Auszeichnung des ritmo auch das Thema Prävention mehr in den Fokus rückt. Das bestätigt uns in der Überzeugung, dass es Zeit ist für einen Paradigmenwechsel - weg vom Behandeln, hin zum Vorbeugen."Mit gerade mal 5x5 cm ist der kabellose EKG-Rekorder ritmo so klein wie ein Passbild, wird den Patient:innen per Post zugeschickt und kann ganz einfach selbst angebracht und abgenommen werden. Er ist duschfest, wird mit einem "Elektrodenpflaster"direkt auf die Haut geklebt. Nach der Aufzeichnung wird der Rekorder ganz einfach per Post in das dpv-Auswertungszentrum geschickt, wo die Daten eingelesen und ausgewertet werden. Das Ergebnis wird ärztlich geprüft und im Anschluss digital bereitgestellt.Weitere Informationen rund um das Mini-EKG ritmo sowie Wissenswertes zu den Gründern der dpv-analytics finden Sie auch auf:https://myritmo.dehttps://dpv-analytics.comPressekontakt:Ulrike Voßdpv-analytics GmbHSchloßstraße 1222041 Hamburg+49 172 590 55 50u.voss@dpv-analytics.comOriginal-Content von: dpv-analytics, übermittelt durch news aktuell