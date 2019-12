MiniTool veröffentlicht Partition Wizard 11.6: Spanisch und Datensicherung hinzugefügt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - MiniTool® Software Limited hatkürzlich seine neueste Version des Partitionsmanagers - MiniTool PartitionWizard (https://www.partitionwizard.com/) 11.6 für alle Anwender von WindowsHome und Server veröffentlicht. Spanisch wurde in dieser Vision als optionaleSprache hinzugefügt. Das aktualisierte Programm kann online installiert werdenund bietet die kostenlose Backup-Software(https://www.minitool.com/backup/system-backup.html) MiniTool ShadowMaker sowieUpdates für das Datenrettungsmodul.Online-InstallationDie Installation des MiniTool Partition Wizard 11.6 hat sich leicht geändert.Bisher konnte der MiniTool Partition Wizard nach dem Download ohneNetzwerkverbindung installiert werden, jetzt führt der MiniTool Partition Wizard11.6 eine Online-Installation durch, was bei schnellen Internetverbindungen gutist.MiniTool ShadowMaker ist jetzt kostenlosDer MiniTool Partition Wizard 11.6 bietet MiniTool ShadowMaker auch alskostenlose Option an. Benutzer können wählen, ob sie MiniTool ShadowMakerwährend des Installationsprozesses installieren möchten. Wenn Benutzer dieOption zur Installation von MiniTool ShadowMaker deaktiviert haben, kann dasDatensicherungsmodul den Benutzer auch bei Bedarf zur Installation anleiten.Spanisch hinzugefügtAls ein hochmodernes Dienstprogramm zur Festplattenpartitionierung ist derMiniTool Partition Wizard stets bemüht, seine Benutzergruppen weltweit zuerweitern. In diesem Build ermöglicht der MiniTool Partition Wizard 11.6 esBenutzern, die Sprache auf Spanisch umzustellen. Damit unterstützt die Softwarenun Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Koreanisch undSpanisch.Aktualisierte DatenrettungDas Datenrettungsmodul wurde auf die neueste Version aktualisiert; es verfügtnun über Anweisungen, die Benutzer durch den Prozess zur Datenrettung(https://www.minitool.com/data-recovery-software/free-for-windows.html) leitenund bietet mehr Effizienz und Genauigkeit bei der Datenrettung. In diesem Buildsind frühere Fehler des Datenrettungsmoduls behoben worden, wie das Fehlen derAnzeige der Videodimensionen oder das Nicht-Laden der von einem anderen Computerkopierten .rss-Datei.Detaillierte Informationen zu diesem Upgrade-Änderungsprotokoll sind in derUpgrade-Historie (https://www.partitionwizard.com/upgrade-history.html)verfügbar.Der MiniTool Partition Wizard 11.6 unterstützt Windows 10/8/7/Vista/XP undWindows Server 2003/2008/2012. Jetzt wurde der MiniTool Partition Wizard 11.6für alle Benutzer eingeführt, und die kostenlose Testversion ist auf deroffiziellen Seite (https://www.partitionwizard.com/) verfügbar.Informationen zum MiniTool Partition WizardMiniTool Partition Wizard ist ein professioneller Partitionsmanager, der vonMiniTool® Software Limited entwickelt wurde. Die Software verfügt übervielseitige Funktionen zur Verwaltung von Festplatten, SSD, USB-Stick undanderen Speichermedien. MiniTool wurde über zehn Jahre lang entwickelt und wirdheute von Millionen Anwendern weltweit eingesetzt und geschätzt.https://www.minitool.comhttps://www.partitionwizard.comPressekontakt:Michael+86-185-0282-9912Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139454/4465926OTS: MiniTool SoftwareOriginal-Content von: MiniTool Software, übermittelt durch news aktuell