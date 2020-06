Mingchen Health: Lohnt sich das?

Für die Aktie Mingchen Health aus dem Segment "Persönliche Produkte" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 07.06.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 17.3 geführt.

Unser Analystenteam hat Mingchen Health auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Mingchen Health erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um -10,63 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,54 Prozent im Branchenvergleich für Mingchen Health bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,6 Prozent im letzten Jahr. Mingchen Health lag 8,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Mingchen Health weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,57 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 3,13 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,56 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 106,69 liegt Mingchen Health auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Persönliche Produkte" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.