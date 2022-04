Mineworx beginnt mit Betrieb der Pilotanlage

Quelle: IRW Press

Edmonton (Alberta, Kanada), 6. April 2022 – Mineworx Technologies Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Mineworx“) (TSX-V: MWX) (OTCQB: MWXRF) (FWB: YRS, WKN: A2DSW3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Betrieb in seiner Pilotanlage in Johnson City (Tennessee, USA) aufgenommen hat, nachdem alle Gebäude- und Anlagengenehmigungen erteilt wurden.

Alle Systeme und neuen Komponenten werden derzeit Testprotokollen unterzogen, um sicherzustellen,



