Minerva Labs schützt vor Ransomware GermanWiper

Minerva Labs(http://www.minerva-labs.com/), einem führenden Anbieter einerZero-Touch Threat Prevention Platform, ist es gelungen, denGermanWiper Ransomware-Angriff (auch bekannt als ENTSCRYPT) zustoppen. Alle von Minerva geschützten Unternehmensorganisationen sindsicher: Dank des zweischichtigen Ransomware-Schutzes von Minerva sindkeine Infektionen oder Datenverluste entstanden. Laut Medienberichtenhandelt es hier um eine neue Art von Ransom-Software, die daraufabzielt, die Quelldateien ohne die Möglichkeit der Wiederherstellungzu zerstören.Ransom-Software ist nicht neu und stellt eine ständigeHerausforderung für große und kleine Unternehmen dar. Normalerweisewerden bei dieser Angriffsmethode die Dateien auf dem Computer desOpfers verschlüsselt und deren Wiederherstellung ist gegen eineLösegeldgebühr möglich. Wie bereits erwähnt, verschlüsseltGermanWiper im Gegensatz zu anderer gängiger Ransomware die Datennicht, sondern löscht sie ohne die Möglichkeit der Wiederherstellung.Seit einigen Wochen richtet GermanWiper bundesweit Verwüstungen anund zerstört die Daten der Nutzer. GermanWiper verschlüsselt keineDateien, sondern ersetzt den inhalt durch Nullen. Nach Angaben vonCERT-Bund fordert der Angreifer für jeden infizierten EndpunktTausende von Dollar Lösegeld, obwohl die Zahlung des Lösegeldes keineWiederherstellung der Dateien bewirkt.Nach unseren Informationen fängt es mit einer Phishing Meldung an,die wie eine Bewerbung mit einer ZIP-Datei im Anhang erscheint.Jedoch enthält diese eine bösartige LNK-Datei, die wie einPDF-Dokument aussieht. Dank der fortschrittlichen Funktionen derMinerva Zero-Touch Threat Prevention Platform wurde der Angriffbereits beimErstzugriff (https://attack.mitre.org/tactics/TA0001/)verhindert, ohne schädliche Auswirkungen auf die Nutzlast oderjegliche Datenverluste. Mit Minerva ist ein Benutzer, derGermanWiper-E-Mails erhält, vollständig geschützt, unabhängig von derArt. Auch muss der Benutzer keine Änderungen oder Updates an derMinerva Plattform vornehmen.Die einzigartige Präventionstechnologie von Minerva basiert nichtauf einem Erkennungsmechanismus wie z.B. statistische Signaturen,verhaltensbasierendes maschinelles Lernen noch Cloud-Einreichungen.Die Bereitstellung auf Tausenden von Endpunkten ist innerhalb wenigerStunden möglich, dies ohne Ausfallzeiten und jeglicher Neustarts. Desweiteren werden weniger als ein Prozent der Endpunkt-Ressourcen (< 1%) verwendet.Von seinem Hauptsitz in Petah Tikva, Israel, und einer Niederlassungin New York stärkt Minerva Labs die bestehenden Abwehrsysteme derKunden, ohne dass eine kostspielige und riskante Überarbeitung dergesamten Endpoint-Sicherheitsarchitektur erforderlich ist.Möchten Sie mehr über Minerva erfahren? Besuchen Siewww.minerva-labs.com.