Mineralwasserhersteller Vöslauer hat bereits alle Produkte am deutschen Markt auf 100 % rePET umgestellt

Bad Vöslau (ots) - Recycling-Ziel 2025 schon heute erreicht - 100 %Recyclatanteil und gleichbleibend geringer Materialeinsatz bei allenPET-Flaschen, ein Musterbeispiel für KreislaufwirtschaftDie erste PET Flasche aus 100 % rePET verließ im Oktober 2018 das Werk imniederösterreichischen Bad Vöslau. Mit dem Launch der 0,5 l ohne PET-Flasche aus100 % rePET (recyceltes PET) setzte der österreichische Mineralwasserherstellernicht nur in Österreich neue Maßstäbe. Nachdem bereits zu Jahresbeginn derGroßteil des Vöslauer Sortiments in Deutschland auf das nachhaltige Materialumgestellt wurde, gibt es hier ab sofort 100 % Vöslauer aus 100 % rePET-Flaschen. Ein zentrales Nachhaltigkeitsziel für 2025 - die Produktion allerPET-Flaschen aus 100 % rePET - wurde somit in Deutschland schon heute erreicht.100 % des Sortiments aus 100 % recycelten PET-FlaschenDie Flaschen aller Sorten Mineralwasser (prickelnd, mild, ohne) und allerFlavour-Sorten (Mineralwasser mit Geschmack, ohne Zucker, ohne Süßstoffe)bestehen seit Jahresbeginn ausschließlich aus 100 % rePET. Mit der Umstellungvon Vöslauer Balance ist nun das gesamte Sortiment in Deutschland in dennachhaltigen Flaschen erhältlich. Die Vöslauer 100 % rePET Gebinde kommen,verglichen mit anderen Flaschen aus Recyclat, mit bis zu einem Viertel wenigerMaterial aus.Verwertung statt Verboten und VerordnungenWährend immer mehr Initiativen für eine plastikfreie Zukunft gestartet werdenund die Politik mit Verboten und Verordnungen versucht, dem "Plastik-Dilemma"beizukommen, plädiert Vöslauer für eine differenzierte Betrachtung. "Die ThemenMüllvermeidung und Recycling sind in aller Munde, die Verbraucher wollennachhaltige Alternativen, das beweist die wachsende Beliebtheit unserer Gebindeaus 100 % rePET", erklärt Geschäftsführerin Birgit Aichinger und ergänzt: "BeiVöslauer haben wir bereits vor etwa 15 Jahren damit begonnen, uns intensiv mitRecycling und dem verantwortungsvollen Umgang mit dem wertvollen RohstoffKunststoff auseinanderzusetzen. Unser Anspruch lautet: jedes Produkt sollnachhaltiger als sein Vorgänger sein."Neben dem Recyclinganteil (insbesondere dem rePET-Anteil) spielt beimverantwortungsvollen Umgang mit der Ressource auch ein reduzierterMaterialeinsatz eine wichtige Rolle. Gerade im Getränkebereich überzeugt PETdurch viele Vorteile, wie Bruchsicherheit, geringes Transportgewicht und 100 %Recyclingfähigkeit, und ist deshalb unmittelbar nicht wegzudenken."Mit der 100 % rePET Flasche ist uns ein echter Meilenstein gelungen, in demviel Zeit und Entwicklungsarbeit steckt", betont Geschäftsführer HerbertSchlossnikl. "Die Umstellung aller PET-Gebinde am deutschen Markt auf 100 %rePET bedeutet, dass wir hier ein zentrales Nachhaltigkeitsziel für 2025 schonheute erreicht haben. Die Materialverfügbarkeit ist dabei unsere größteHerausforderung", so Schlossnikl.Über die Vöslauer Mineralwasser GmbHDie Vöslauer Mineralwasser GmbH, mit Sitz im niederösterreichischen Bad Vöslau,ist mit mehr als 40 % Marktanteil die klare Nummer eins am österreichischenMineralwassermarkt. 2018 betrug die Exportquote 18 %. Das Familienunternehmenbeschäftigt aktuell 211 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2018 einenJahresumsatz von rund 103 Millionen Euro. Für Vöslauer ist die nachhaltige,ressourcenschonende Produktion eine wichtige unternehmerische Verantwortung.Schon heute bestehen Vöslauer PET-Flaschen bis zu 100 % aus rePET (recyceltenFlaschen) - ein absoluter Spitzenwert für die gesamte Branche. Für 2025 hatVöslauer konsequente Ziele definiert: Jede Vöslauer Flasche besteht zu 100 % ausrecyceltem Material und das Unternehmen wird 100 % CO2-neutral.www.voeslauer.com, www.repet.comwww.facebook.com/Voeslauer, www.wertvolleswasser.com, #jungbleiben, #vöslauer