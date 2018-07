Sankt Augustin (ots) -Ob pur zu einem leichten Rotwein oder zu einer Weißweinschorlegemischt: Weinliebhaber schätzen natürliches Mineralwasser alsvielseitigen "Begleiter". Doch welches Mineralwasser passt zu welchemWein? Bei der Auswahl spielen der Mineralstoffgehalt und dieKohlensäure eine wichtige Rolle. Mineralwasser-Sommelière SoledadSichert erklärt, worauf es ankommt.In Kombination mit Wein kann natürliches Mineralwasserverschiedene Funktionen erfüllen: Es umspült den Gaumen, reinigt dieGeschmacksknospen und bereitet so auf den Geschmack des Weines vor.Daneben liefert Mineralwasser dem Körper erfrischende Flüssigkeit undbetont die geschmacklichen Charakteristika eines Weines. Mit seinerjeweiligen Mineralisierung kann sich Mineralwasser positiv auf dieAromenvielfalt auswirken."Mineralwasser und Wein aus der gleichen Region ergänzen sichgrundsätzlich gut, denn schließlich stammen sie von den gleichenBöden", erklärt Mineralwasser-Sommelière Soledad Sichert. Diegleichen Mineralstoffe beeinflussen den Geschmack beider Getränke inähnlicher Weise. Bei stark mineralhaltigen Böden, wie siebeispielsweise in Regionen vulkanischen Ursprungs vorkommen, giltdies jedoch nicht immer. Denn Mineralwässer aus solchen Regionen sindoft stärker mineralisiert und damit vom Geschmack sehr charaktervoll.Während Rotweine am besten von eher stillen und sanftmineralisierten Mineralwässern begleitet werden, die die Gerbstoffeharmonisieren, ist die Auswahl bei Weißweinen komplexer. "Zusäurebetonten Weißweinen wie Riesling passt ein Mineralwasser mitwenig Kohlensäure, da zu viel Kohlensäure hier die Säure des Weinesverstärken könnte. Bei dezenten Weißweinen wie z. B. Grauburgunderempfehle ich jedoch ein Mineralwasser mit mittlerem, aber am bestenmit starkem Kohlensäuregehalt, das den Wein beleben kann", so dieExpertin.Welche Mineralstoffe ein Mineralwasser enthält, verrät ein Blickauf das Flaschenetikett. Jedes Mineralwasser verfügt aufgrund seinerUrsprungsregion über einen individuellen Mineralstoff-Mix, derzusammen mit dem Kohlensäuregehalt den Geschmack beeinflusst. Dieüber 500 deutschen Mineralwässer bieten damit vielfältigeMöglichkeiten, eine passende Kombination für ganz unterschiedlicheWeine zu finden.Bei allen Empfehlungen gilt jedoch: Geschmack und Genuss beruhenauf individuellen Wahrnehmungen. "Das richtige oder falscheMineralwasser zum Wein gibt es nicht, aber es gibt Wässer, die mitbestimmten Weinen ein echtes Dream-Team bilden. Meine Tipps sollenmotivieren und anregen, Neues auszuprobieren und zu entdecken",betont Mineralwasser-Sommelière Soledad Sichert.Welches Mineralwasser passt zu welchem Wein?Zu jungen, säurebetonten Weißweinen wie Riesling oder SauvignonBlanc bieten sich Mineralwässer mit wenig Kohlensäure an. Ein hoherGehalt an Kohlensäure würde sich zur Säure des Weins addieren undkönnte zu einem unangenehmen Mundgefühl führen.Junge, dezente Weißweine wie Grauburgunder vertragen etwas mehrPep! Hier passen Mineralwässer mit viel Kohlensäure und sanfterMineralisierung.Zu Weißweinen aus dem Holzfass - erkennbar z. B. am Hinweis"Barrique" - können Mineralwässer mit ein wenig Kohlensäure und einemhöheren Mineralstoffgehalt dafür sorgen, dass der Wein lebendiger undfrischer erscheint und das Weinerlebnis somit intensiviert wird.Zu Rotweinen empfiehlt sich ein stilles und leichtermineralisiertes Mineralwasser. Es harmonisiert die Gerbstoffe und denniedrigen pH-Wert, beruhigt den Gaumen und unterstreicht diepositiven Eigenschaften des Rotweines deutlich.Pressekontakt:Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)c/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co. KGAnja GründerE-Mail: idm@mineralwasser.comTel: 01805 478888Fax: 01805 478877Original-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell