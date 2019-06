Mineralwasser: Naturprodukt darf Keime enthalten (FOTO)

Bonn (ots) -Mineralwasser ist ein Naturprodukt und darf wie andereLebensmittel des allgemeinen Verzehrs auch Keime enthalten. Diesstellt der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) anlässlich derjüngsten Veröffentlichung von Stiftung Warentest zu Mineralwasserklar. Nach der Mineral- und Tafelwasserverordnung sind fürnatürliches Mineralwasser nur wenige schonende Behandlungsverfahrenzugelassen. So ist bei Mineralwasser im Unterschied zu Leitungswasserjegliche Behandlung, welche den Keimgehalt verändern könnte,gesetzlich untersagt."Als natürliches Lebensmittel hat Mineralwasser eine quelleigeneKeimflora, die gesundheitlich unbedenklich sein muss", erläutert dieErnährungswissenschaftlerin Dr. Marion Wüstefeld-Würfel, ReferentinErnährung und Gesundheit beim VDM. "Um die Sicherheit diesesNaturprodukts zu gewährleisten, unterliegt natürliches Mineralwassernach den gesetzlichen Bestimmungen strengen Qualitätsanforderungenund -kontrollen."Der Schutz der Quellen und die Hygienestandards derMineralbrunnenbetriebe garantieren dem Verbraucher natürlicheReinheit und höchste Produktsicherheit. Kontinuierliche Kontrollendurch betriebseigene Labore und unabhängige zertifiziertePrüfinstitute sichern zusätzlich die Qualität der rund 500natürlichen Mineralwässer in Deutschland.Auch und gerade in besonders heißen Jahreszeiten ist dieflächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit natürlichemMineralwasser jederzeit sichergestellt - sowohl für die privateVerwendung in Haushalten als auch für die Verwendung in öffentlichenEinrichtungen sowie in Hotels und Gaststätten.Der Verband Deutscher Mineralbrunnen vertritt die politischen undwirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die zu einemgroßen Teil mittelständisch geprägten deutschen Mineralbrunnen füllenüber 500 verschiedene Mineral- und 34 Heilwässer sowie zahlreicheMineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmernsind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie.Pressekontakt:VDM - Verband Deutscher Mineralbrunnen e. V.Wibke SpießbachTel.: 0228 - 9599021E-Mail: spiessbach@vdm-bonn.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM), übermittelt durch news aktuell