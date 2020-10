Minerals: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Per 19.10.2020, 21:20 Uhr wird für die Aktie Minerals am Heimatmarkt New York der Kurs von 57.9 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialchemikalien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Minerals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 14,35 liegt Minerals unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 35,2 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Minerals-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (58,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 57,8 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Minerals eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,35 Prozent und liegt damit 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 2,68). Die Minerals-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

