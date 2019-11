Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "National Oilwell Varco":

Der Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach-Kurs wird am 05.11.2019, 07:11 Uhr an der Heimatbörse Frankfurt mit 15.03 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Erfrischungsgetränke".

Die Aussichten für Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,5, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,94, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach mit einem Wert von 14,14 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Getränke" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,95 , womit sich ein Abstand von 51 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.