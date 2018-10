Berlin (ots/PRNewswire) -Herr Avidan wird zum Thema "AI-Powered Data Herding in HybridCloud Environments" (AI-getriebenes Daten-"Hüten" in hybridenCloud-Umgebungen) sprechen. MinerEye bietet Lösungen, dieunterschiedliche Datenformen über Plattformen hinweg verfolgen undschützenMinerEye (https://minereye.com/)s CEO Yaniv Avidan wird das ThemaAI-Powered Data Herding in Hybrid Cloud Environments(https://www.kuppingercole.com/sessions/2409) auf dem KuppingerColeCybersecurity Leadership Summit 2018(https://www.kuppingercole.com/events/csls2018berlin) in Berlin am13. November 17:00 Uhr behandeln."Cloud-Tools und -Dienstleistungen haben ihren Weg in unserewichtigsten Geschäfte gefunden. Es ist ein kritischer Punkt, dass wirInformationen über disparate Plattformen, Datenformen und Umfanghinweg verwalten", sagt Avidan, als er seinen Vortrag umreißt."Künstliche Intelligenz ist die Basis der modernsten Lösungen, diees Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfte schneller zu führen, undsie geschützt zu halten - in hybriden Cloud-Umgebungen. "AI-basierteLösungen sind die besten Katalysatoren für Hardware- undSoftware-Stack-Optimierung," fügt Herr Avidan hinzu.Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Jahr empfahl derKuppingerCole Executive Review(https://www.kuppingercole.com/report/ev79063) "MinerEyes DataTracker (https://minereye.com/product/)TM" als "ein Werkzeug, das esUnternehmen ermöglicht, Daten automatisch über eine Vielfalt vonDatenquellen hinweg zu identifizieren und verfolgen".Der Bericht beschreibt den Data Tracker als einen "dervielversprechendsten Kandidaten im Gebiet Data Governance, der einendurchdachten Ansatz liefert und Unternehmen, die ihreunstrukturierten Daten kontrollieren wollen, einen bedeutendenMehrwert bietet und sich gut in einen Vielfalt von externen Lösungeneinfügt."Über MinerEyeUnterstützt von Interpretive AITM identifiziert und verfolgtMinerEye laufend Daten nach ihrer Natur, unabhängig von Form,Inhaltstyp und Standort. MinerEyes einzigartiger Ansatz macht esManaged Service Providern, Unternehmen und Regierungsbehördenmöglich, durch Scannen von Unternehmensdatenspeichern auf Byte- undPixel-Ebene vertrauliche Informationen zu entdecken, zu organisierenund zu verfolgen. Die Daten werden zugeordnet, markiert und gemäßDatenschutz- und Compliance-Regeln gesichert, einschließlich DSGVO,HIPPA, PCI-DSS, SOC2 und EU-U.S. Privacy Shield-Abkommen. DieAnwendung von maschinellem Lernen und Computer-Vision beiDataTracker(TM) (https://minereye.com/product/), dem Vorzeigeproduktvon MinerEye, hilft Unternehmen bedeutend dabei, Cloud-Migration zubeschleunigen, zuvor ungeschützte, unentdeckte, nicht klassifizierteund unterverwaltete Daten gegen Sicherheitsverstöße zu schützen undlaufend ihre Informationen zu überprüfen, um die behördlichenAuflagen zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie bittehttp://www.minereye.com oder sehen sich ein Video(https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=vGXvuhhuSYA) vonunserer Lösung an.Pressekontakt:Andrew LavinA. Lavin Communications+1-516-944-4486alc@alavin.comOriginal-Content von: MinerEye, übermittelt durch news aktuell