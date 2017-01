Kiel (ots) -Am Montag, den 30. Januar 2017 um 10 Uhr, wird dasMinentauchereinsatzboot "Rottweil" seinen Heimathafen Kiel verlassen.Das zum 3. Minensuchgeschwader gehörende Boot wird für die nächstenfünf Monate den deutschen Beitrag im ständigen Minenabwehrverband 2der NATO (SNMCMG 2 - Standing NATO Mine Counter Measures Group 2)stellen.Unter dem Kommando von Korvettenkapitän Stefan Oeggl (38) wirdsich die Besatzung mit dem Kieler Boot im italienischen Civitavecchiadem NATO-Verband anschließen. Von dort aus wird die 40-köpfigeBesatzung gemeinsam mit Minenabwehreinheiten aus Polen, Spanien undder Türkei unterschiedliche Minenabwehrmanöver absolvieren. Unteranderem steht die Teilnahme an dem rumänischen Manöver "Poseidon" imSchwarzen Meer auf dem Programm. Hierbei geht es um koordinierteEinsätze von Minentauchern und Minenabwehrdrohnen im NATO-Rahmen.Dabei wird die "Rottweil" ihr volles Einsatzprofil alsMinentauchereinsatzboot unter Beweis stellen können. Des Weiterennimmt der Verband, der sich seit kurzem unter spanischer Führungbefindet, an italienischen und spanischen Minenabwehrübungen vor LaSpezia und Catagena teil.Die Crew der "Rottweil" freut sich auf die bevorstehenden Manöver."Ich wünsche uns allen eine schöne Zeit auf See mit tollenErfahrungen und schönen Erlebnissen", sagt Korvettenkapitän Oeggl."Seefahrt ist das Schönste was die Marine zu bieten hat."Die "Rottweil" wird den NATO-Verband Anfang Juni verlassen und denRücktransit Richtung Kiel antreten, sodass der Kommandant und seineBesatzung Ende Juni in ihrem Heimathafen zurückerwartet werden.Hintergrundinformation "Standing NATO Groups"Die "Standing NATO Groups" sind die ständigen, multinationalenmaritimen Reaktionsverbände, welche sicherstellen, dass die NATOschnell und flexibel agieren kann. Insgesamt unterhält die NATO vierdieser Marineverbände.Um ihre Einsatzbereitschaft und Operationsfähigkeit zu erhalten,nehmen die Flottenverbände jährlich an verschiedenen nationalen undinternationalen Übungen teil. Die Verbände besuchen regelmäßigverschiedene Häfen. Dabei laufen sie auch Häfen vonNicht-NATO-Mitgliedsstaaten an.Zu den Aufgaben der Verbände gehören seit der verändertensicherheitspolitischen Lage weltweit auch Embargooperationen, Searchand Rescue Operationen (Suche und Rettung), humanitäre Hilfseinsätze,sowie Katastrophen- und Anti-Terror-Einsätze.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Minentauchereinsatzboot'Rottweil' schließt sich NATO-Verband an" eingeladen. Für die weitereAusplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin :Montag, den 30. Januar 2017, 10 Uhr. Eintreffen bis spätestens9.15 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106Kiel.Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, 27. Januar2017, 10 Uhr beim Presse- und Informationszentrum Marine unter derFax-Nummer 0431-71745-1412 oder untermarkdopizpressestellekiel@bundeswehr.org zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, KielTelefon: +49 (0) 431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell