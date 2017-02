Minenkonzerne: Das sind die besten Bergbau-Aktien! (Anglo American, Glencore Xstrata, BHP Billiton, Rio Tinto, Barrick Gold, Goldcorp)

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

die starke Nachfrage für Rohstoffe aus China ließ im vergangenen Jahr die Preise für Rohstoffe durch die Decke schießen. Die Profiteure waren und sind die Bergbaukonzerne.

BHP Billiton, Anglo American und Barrick Gold

Dazu zählt beispielsweise der australisch-britische Minenkonzern BHP Billiton, welcher aufgrund der lukrativen Marktsituation und wegen der Zurückhaltung in Sachen Investitionen Schulden in Höhe von 6 Milliarden Dollar abbauen konnte. Der Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2016/2017 einen Gewinn von etwa 3,2 Milliarden Dollar und verbesserte sich somit deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

Ähnlich gut läuft es derzeit beim britisch-südafrikanischen Bergbauer Anglo American. Im zurückliegenden Jahr erreichte der Konzern einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar und konnte sich somit aus den roten Zahlen befreien. Das EBITDA verbesserte sich aufgrund getätigter Kostensenkungen auf beachtliche 6,1 Milliarden Dollar.

Auch das Goldbergbauunternehmen Barrick Gold erlebte ein positives Jahr 2016. Im gesamten Jahr wurden 5,52 Millionen Unzen Gold hergestellt. Was ein Plus im Vergleich zur vorher abgegebenen Prognose darstellt. Die Produktionskosten lagen bei rund 730 Dollar je Feinunze. Damit konnte der Konzern wieder ansehnliche Gewinne einstreichen. Der Gewinn pro Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,70 Dollar und ist damit höher ausgefallen, als im Vorfeld vermutet wurde. Bis 2018 soll die Schuldenlast des Unternehmens um 2,9 Milliarden Dollar gekürzt werden.

Die Aktien der Bergbauunternehmen legten im Jahresvergleich kräftig zu. Im Folgenden wird eine kurze Auflistung der profitabelsten Papiere bereitgestellt.

Ranking der Kursentwicklungen im Jahresvergleich

Anglo American: +148,51 % Glencore Xstrata: +135,4 % BHP Billiton: +68,5 % Rio Tinto: +67,7 % Barrick Gold: +54,3 % Goldcorp: +12,2 %

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

