Minenkonzerne: Haben Sie die Nerven behalten? (Anglo American, Vale, Glencore, Barrick Gold, BHP Billiton, Rio Tinto, GoldCorp)

2015 kollabierten die Rohstoffpreise. Anschließend fielen auch die Aktienkurse der Rohstoffproduzenten ins Bodenlose. Viele Anleger reagierten frustriert auf die Entwicklung und schworen den volatilen Märkten ab.

Doch an der Börse sollte man Verlusten nicht allzu lange nachtrauern. Denn dem Absturz folgt häufig genug die Wiederauferstehung. So auch bei den Rohstoffen. Kupfer, Zink, Eisen, Gold und Aluminium zogen 2016 wieder deutlich an – entgegen den Prognosen vieler Experten. Wer die Nerven behielt und während der Baisse in Rohstoffaktien investierte, wurde reich belohnt.

Viele Veränderungen zum Positiven

Das Gute an der jetzigen Situation: Viele führende Minenbetreiber haben ihre Unternehmen aufgrund der vorangegangen Krise auf den Prüfstand gestellt und jede Menge Kostensparprogramme durchgeführt. Nun sprudeln die Gewinne wieder, wie die aktuelle Berichtssaison beweist. Steigende Rohstoffpreise und profitable Konzerne sind eine attraktive Kombination. Denn selbst beim nächsten Absturz der Marktpreise bleiben viele Unternehmen zumindest im Plus und können auch weiterhin Dividenden ausschütten.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle stellvertretend die Kursentwicklung einiger Aktien von wichtigen Minenbetreibern in 2016 und 2017 vorstellen, um ihnen eine Vorstellung zu geben, welche Gewinnchancen diese Wertpapiere in jüngerer Zeit beinhalteten.

Unternehmen: Kursplus in % 2016 (bisheriges Kursplus in % 2017)

Anglo American 209,91 % (19,18 %) Vale 176,83 % (53,98 %) Glencore 158,48 % (20,13 %) Barrick Gold 125,58 % (23,02 %) BHP Billiton 45,49 % (7,67 %) Rio Tinto 38,32 % (16,24 %) GoldCorp 24,23 % (23,82 %)

