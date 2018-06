Kiel (ots) -Am Freitag, den 15. Juni 2018 um 10 Uhr, wird das Minenjagdboot"Bad Bevensen" wieder im Heimathafen Kiel einlaufen. Das Boot aus dem3. Minensuchgeschwader beteiligte sich in den vergangenen viereinhalbMonaten am ständigen NATO-Minenabwehrverband SNMCMG 1 (Standing NATOMine Countermeasures Group 1) in der Ostsee, der Nordsee und demwestlichen Atlantik.Unter dem Kommando von Korvettenkapitän Anna Prehn (34) hatte dasMinenjagdboot am 25. Februar den Heimathafen Kiel verlassen. MitHafenaufenthalten in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien,Frankreich und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauenlegte die "Bad Bevensen" über 8.000 Seemeilen zurück, das entsprichtetwa 15.000 Kilometern.Im Rahmen verschiedener Minenabwehrmanöver setzte die Besatzung110 Mal ihre Minenjagddrohne "Pinguin" ein und fand sieben Minen undeinen Torpedo. Minentaucher der "Bad Bevensen" sprengten die Fundevor Ort und trugen damit wesentlich zur Sicherheit der Seewege bei.Neben Übungen in der SNMCMG 1 stellte das Kieler Boot seineFähigkeiten zuletzt auch im amerikanisch geführten Manöver US BALTOPS(Baltic Operations) unter Beweis.Rückblickend zieht Kommandantin Prehn ein positives Fazit: "Füreinige Besatzungsmitglieder war es der erste Einsatz und einebesondere Herausforderung, die sie alle gut gemeistert haben. Ich binstolz auf die enorme Weiterentwicklung der Besatzung - ein tollesTeam, das unser Kerngeschäft der Minenjagd beherrscht."Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Minenjagdboot 'BadBevensen' kehrt von NATO-Verband zurück" eingeladen. Für die weitereAusplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin: Freitag, den 15. Juni 2018, 10.00 Uhr. Eintreffen bisspätestens 9.00 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a,24106 KielAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 14. Juni 2018, 12.00Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail oder unter derFax-Nummer +49 (0) 431-71745-1412 zu akkreditieren. Nachmeldungensind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell