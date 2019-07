Rostock (ots) -Am Montag, den 29. Juli 2019 um 10 Uhr, wird das Minenjagdboot"Weilheim" den Heimathafen Kiel verlassen. Das Boot aus dem 3.Minensuchgeschwader untersteht in den nächsten viereinhalb Monatendem NATO-Minenabwehrverband SNMCMG 1 (Standing NATO MineCountermeasures Group 1), der von einem dänischen Stabsoffiziergeführt wird.Unter dem Kommando von Korvettenkapitän Sebastian Sauer (33) machtsich die 43-köpfige Besatzung nach einer zweiwöchigen Seephasezunächst auf den Weg ins Einsatzausbildungszentrum Schadensabwehr derMarine in Neustadt i.H. Dort wird die "Weilheim" gemeinsam mit demNATO-Verband die Schadensabwehr an Bord trainieren. "Die wichtigsteAufgabe wird es sein, uns schnell in den internationalen Verbandeinzureihen, um die Handlungsfähigkeit dieses StändigenMinenabwehrverbands der Allianz als Teil der NATO Response Force(NRF) zu beweisen", betont der Kommandant der "Weilheim". Nur kurzeZeit später wird der Verband an dem großen Ostseemanöver "NorthernCoasts" teilnehmen, das jedes Jahr im Herbst stattfindet und indiesem Jahr von der Deutschen Marine geführt wird.Manöver und Ausbildung sind aber nur eine Aufgabe der NATO-Boote.Sie sichern die Seewege durch Präsenz und Minenabwehr. So wird die"Weilheim" auch an Historic Ordnance Disposal Operations teilnehmen,zu Deutsch: Altlastenbeseitigung in Nord- und Ostsee. "Dabeibeseitigen wir Seeminen, Torpedos und Bomben aus den Weltkriegen oderdem Kalten Krieg, die bis heute eine Gefahr für die Seeschifffahrtdarstellen", erklärt der Kommandant."Meine Besatzung ist bestens für das Bevorstehende gerüstet. Ichbin stolz, das Privileg zu haben, sie im Ständigen Minenabwehrverbandder NATO führen zu dürfen. Die internationale Zusammenarbeit ist fürdie Marine zwar normal - aber auch immer wieder eine besondere Freudeund bekommt auch immer mehr Gewicht", so Korvettenkapitän Sauerweiter. "Anfang Dezember werden wir dann den Rücktransit in RichtungKiel antreten." Boot und Besatzung werden Mitte Dezember pünktlichvor dem Weihnachtsfest in Kiel zurückerwartet.HintergrundinformationenDie NATO unterhält vier ständige maritime Einsatzverbände, die vonden Mitgliedsstaaten mit Schiffen und Booten besetzt werden undgemeinsam mit Luft- und Landstreitkräften sowie Spezialeinheiten die2002 aufgestellten NATO-Eingreifkräfte NATO Response Force bilden.Die Einheiten in diesen Verbänden haben ein mehrmonatigesAusbildungsprogramm absolviert und sind auf hohem Ausrüstungs- undAusbildungsstand. Sie können nach entsprechenden NATO- und nationalenBeschlüssen schnell verlegt werden und stehen für Operationen imRahmen des Krisenmanagements genauso zur Verfügung wie für Maßnahmender kollektiven Verteidigung. Sie unterstehen dem Oberbefehl desNATO-Befehlshabers in Europa (Supreme Allied Commander Europe,SACEUR). Die NATO Response Force wurde auf Beschluss derMitgliedsstaaten 2014 um eine als "Speerspitze" bekannte Very HighReadiness Joint Task Force (kurz: VJTF) erweitert, zu der auch diemaritimen Einsatzgruppen zählen.Die Zusammenziehung zu einer NATO Response Force dient außerdemder gemeinsamen Ausbildung und Qualifizierung, weshalb die Verbänderegelmäßig an Manövern unter NATO-Führung oder auf Einladungeinzelner Mitgliedsstaaten teilnehmen. Die SNMCMG 1 operiertganzjährig überwiegend in Nord- und Ostsee und angrenzendenSeegebieten. Der Verband hat den Auftrag, in See inEinsatzbereitschaft zu stehen und dabei alle Aspekte derMinenkampfführung zu trainieren. Sie demonstrieren dieEntschlossenheit und den Zusammenhalt der Allianz und vertiefen durchHafenbesuche und Austauschprogramme die Kooperation mitPartnerstaaten. 