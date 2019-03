Minenjagd an der Nordflanke - Acht Ostseemarinen gemeinsam ins Baltikum (FOTO)

Finanztrends Video zu



Kiel (ots) -Minenjagd in der Ostsee - dieser Aufgabe stellen sich mehr als 200Kieler Marinesoldaten in den nächsten Wochen. Am 25. März werden dieMinenabwehrboote "Weilheim" und "Bad Rappenau" ihren Heimathafenverlassen. Mit dabei sind auch die Tender "Rhein" und "Donau" aus demKieler Unterstützungsgeschwader.Die NATO-Partner Estland, Lettland, Litauen, Norwegen und Polensowie die EU-Partner Schweden und Finnland schließen sich dendeutschen Marinesoldaten an. Mehr als zehn graue Schiffe und Bootebeteiligen sich am baltischen Minenabwehrmanöver "Baltic MineCountermeasures Squadron Exercise". Es ist ein länderübergreifendesManöver mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im Ostseeraum weiter zuverbessern. Ins Leben gerufen wurde das Manöver vor drei Jahren vom3. Minensuchgeschwader der Deutschen Marine.Von Kiel nimmt das deutsche Kontingent Kurs auf die östlicheOstsee. Dort werden gemeinsam seemännische Manöver, Gefechtsdienstund Unterwasser-Minenabwehr geübt. Aber nicht nur das. Vor Riga(Lettland) werden die Soldaten Altlasten aus den vergangenen Kriegenbeseitigen, wie scharfe Munition, Torpedos, Minen und Bomben.Der Kommandeur des 3. Minensuchgeschwaders, FregattenkapitänChristian Meister (41), sieht darin die Chance, die Zusammenarbeit imOstseeraum zu stärken: "Wir und unsere Partner tragen dieVerantwortung, die Ostsee sicherer zu machen. Umso mehr freut esmich, dass wir dem auch dieses Jahr gerecht werden, indem wirgemeinsam einen Großverband aufstellen. Internationale Einsätze undÜbungen sind unser 'täglich Brot' - und von enormer Wichtigkeit. Wirlassen keine Chance aus, gegenseitiges Verständnis zu festigen,besser zu werden und unsere Fähigkeiten zu schärfen."Fregattenkapitän Meister wird den Verband in See führen. Die Bootewerden am 12. April 2019 im Heimathafen zurückerwartet.HintergrundinformationenSeit 2016 lädt das 3. Minensuchgeschwader andere "Mineure" derbefreundeten Anrainerstaaten zu einer gemeinsamen Übung ein. Imvergangenen Jahr nahmen zahlreiche ausländische Boote an dem Manöverteil und ließen den Verband auf elf Einheiten aufwachsen. Während deszweiwöchigen Manövers übte der Verband seemännische Manöver undsuchte nach Munition, Bomben und Seeminen in dänischen undschwedischen Gewässern.Das Manöver ist ein Ergebnis der "Baltic Commanders Conference",einer Zusammenkunft der Marinebefehlshaber aus Dänemark, Estland,Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Schweden undDeutschland. Der Inspekteur der Deutschen Marine hatte das Format2015 ins Leben gerufen. Es dient der Vernetzung von Kommandeuren aufBataillons- bzw. Geschwaderebene mit Bezug zur Ostsee. Der Kommandeurder Kieler Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Christian Bock (49),betont den Zusammenhalt und die Solidarität als Garant für dieSicherheit in der Ostsee: "Multinationale Kooperation ist einKernmerkmal der Flotte, seit Gründung der Marine. Wir fahren, wirkenund kooperieren schon immer international vernetzt. In Zeiten, indenen die Ostsee eine deutlich gewichtigere Rolle für die europäischeSicherheitslage spielt, ist unser gut gepflegtes internationales Netzder pragmatische Schlüssel zu Stabilität. Meine Kommandeure sprechenmit ihren Counterparts, ohne langen Weg durch Instanzen. Ob es umspontanes Einlaufen deutscher Boote in fremden Häfen geht oder diePlanung solcher Großmanöver - wenn man sich kennt, läuft es einfachund einfacher."Im Marinekommando in Rostock deutet ein großer Neubau auf dievertiefte Zusammenarbeit in der Ostsee hin. Er wird einmal denmaritimen Einsatzstab unter deutscher Führung beherbergen. Der Stab,in dem immer auch Soldaten anderer Nationen dienen werden, wurdekürzlich im Januar aufgestellt. Der Inspekteur der Marine,Vizeadmiral Andreas Krause (62), machte in der Eröffnungsrede diegestiegene strategische Bedeutung der Ostsee deutlich: "DieAufstellung des German Maritime Forces Staff ist ein Signal derDeutschen Marine, noch mehr Verantwortung im Ostseeraum zuübernehmen."Die deutsche Dienststelle mit multinationalem Anteil kann beiBedarf deutlich aufwachsen. Verstärkt durch weiteres Personal wirddieser Einsatzstab für maritime Operationen zum Baltic MaritimeComponent Command (BMCC) - ein multinationales Hauptquartierbeispielsweise für die Landes- und Bündnisverteidigung. Besonders dieAnrainerstaaten der Ostsee - Schweden, Polen, Dänemark, Finnland unddie baltischen NATO-Partner - werden in das BMCC eingebunden. Nacheiner Aufstellungs-, Trainings- und Zertifizierungsphase wird es ab2025 den Betrieb aufnehmen.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell