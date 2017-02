München (ots) - Die meisten Landminen in Europa fanden sich Mittedes 20. Jahrhunderts noch in Dänemark. Deutschland verlegte imZweiten Weltkrieg Millionen von Minen an der dänischen Westküste. DerFilm "Unter dem Sand" greift diese Thematik auf und zeigt aufeindrucksvolle Weise, wie menschenverachtend und brutal Minen sind.Nun ist er verdient für den Oskar in der Kategorie "Besterfremdsprachiger Film" nominiert worden. Die Produzenten des Filmswissen, dass Minen auch heute noch viele Menschen bedrohen und rufendeshalb dazu auf, mit Handicap International die Opfer zuunterstützen.Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende, doch an der dänischenKüste lauern noch schätzungsweise 2,2 Millionen Landminen, von denDeutschen als Teil des so genannten "Atlantikwalls" vergraben. ZurRäumung werden vor allem junge deutsche Kriegsgefangene eingesetzt,Jungen zwischen 15 und 18 Jahren, die kurz zuvor für Hitlerssogenannten Volkssturm eingezogen worden waren. In 5 Monaten werden1.402.000 Minen entfernt, mindestens 1.000 Menschen verlieren ihrLeben. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Jungen, diefür eines dieser Himmelfahrtskommandos eingeteilt werden: dieSäuberung eines Strandes von 45.000 Tretminen. Weder ausgebildet nochausgerüstet und völlig ohne technische Hilfsgeräte müssen sie sichStück für Stück durch den Sand quälen. Wo die nächste Mine liegt, wodiese explodieren wird, ist ungewiss. Das Einzige, was ihrenLebenswillen erhält, ist die Hoffnung auf Freiheit.Die Minen in Dänemark sind heute beseitigt - unter den brutalenUmständen, die der Film "Unter dem Sand" so eindrucksvoll schildert,dass er für den Oskar nominiert wurde. Doch dem Filmteam ist bewusst,dass die Minenproblematik immer noch sehr aktuell ist: "Alleinvolvierten Filmemacher sind froh, wenn dieses unerschöpfliche undleider zeitlose Thema, Landminen und ihre Opfer, durch unseren Film"Unter dem Sand" im Gespräch und damit im Bewusstsein derGesellschaft bleibt", sagt Oliver Simon, Partner derProduktionsgesellschaft K5 International. Immer noch gibt es mittenin Europa Länder, die zu den am meisten verminten der Welt gehören,allen voran Bosnien. Und nachdem die Opferzahlen weltweit jahrelangzurückgegangen waren, sind seit 2015 Unfälle mit Landminen undanderen explosiven Kriegsresten sogar wieder um 75% angestiegen.Besonders viele Unfälle gab es in den aktuellen KonfliktgebietenAfghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine und Jemen.Die internationale Hilfsorganisation Handicap International istweltweit in betroffenen Ländern aktiv, um Minen und andere explosiveKriegsreste zu räumen und die Opfer zu unterstützen. Außerdem hat dievon Handicap International mit gegründete InternationaleLandminenkampagne viel dazu beigetragen, dass 1999 ein Vertrag zumVerbot von Anti-Personen-Minen in Kraft trat. Entscheidend ist, dassdieser Vertrag konsequent umgesetzt wird und vor allem verminteGebiete geräumt werden. "Aus unseren Programmen zur Risikoaufklärung,Minenräumung und Opferhilfe wissen wir, dass diese Unterstützungzahlreiche Leben rettet. Einst schwer verminte Länder sind heuteschon minenfrei", sagt Eva Maria Fischer, Kampagnensprecherin vonHandicap International Deutschland. "Wenn alle Staaten demVerbotsvertrag beitreten und sich gegenseitig bei der Räumungunterstützen, kann eine Welt ohne Minen möglich werden!"Pressekontakt:Information:Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit089/54 76 06 13, 0176/99 28 41 35, www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell