Minelab präsentiert seine Metalldetektoren auf neuer dynamischer Website

Die neue Website vereinfacht das Benutzererlebnis durch spannendeneue FunktionenAdelaide, Australien (ots/PRNewswire) - Als weltweiter Marktführerfür Metalldetektor-Technologie sorgt Minelab (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2495373-1&h=2208483384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D1835631380%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252F%26a%3DMinelab&a=Minelab) ständig fürNeuerungen beim Abenteuer. Jetzt geht das Unternehmen mit einer neuenWebsite mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit an den Start, die dieMetalldetektoren von Minelab (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2495373-1&h=3224430463&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D4245912107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252Fusa%252Fmetal-detectors%26a%3DMinelab%2527s%2Bmetal%2Bdetectors&a=Metalldetektoren+von+Minelab) im Einsatz zeigt und in16 verschiedenen Sprachen verfügbar ist."Wir haben unserer Website eine moderne und frische Aufmachungverpasst und sie für unsere Kunden informativer gestaltet", sagtMichelle Meyers, Vice President Global Marketing. "Darüber hinaus istdie Website jetzt in mehreren Sprachen verfügbar - für unsere treuenKunden auf der ganzen Welt, die sich auf unsere Detektoren verlassen,wenn es um das Aufspüren von Münzhorten und Schätzen, das Aufstöbernvon Goldnuggets und die Minenräumung geht."Die neue und verbesserte Aufmachung der Minelab-Website geht aufdie Bedürfnisse der Kunden des Unternehmens ein:- Besseres, benutzerfreundliches Erlebnis- Mehrsprachige Inhalte (16 Sprachen) auf der gesamten Website- Mehr Lifestyle-Bilder, um Minelab-Produkte im Einsatz zuveranschaulichen- Einfachere Navigation durch eine Reihe von übersichtlichen Menüsund UntermenüsKunden werden feststellen, dass die neue Website es einfach macht,Gesuchtes zu finden, von Produktmerkmalen über Erfolgsgeschichten bishin zu den Verkaufsinformationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2495373-1&h=2314633529&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D2081836552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.minelab.com%252Fusa%252Fconsumer%252Fwhere-to-buy%252Fwhere-to-buy%26a%3Dwhere%2Bto%2Bbuy%2Ba%2Bdetector&a=Verkaufsinformationen).Besuchen Sie die neue Website unter minelab.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2495373-1&h=1398032867&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2495373-1%26h%3D207577571%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fminelab.com%252F%26a%3Dminelab.com&a=minelab.com).INFORMATIONEN ZU MINELABMinelab ist ein vielfach ausgezeichnetes australischesUnternehmen, das erfolgreich die Weltmärkte erobert hat und heute inseinen primären Geschäftsbereichen eine globale Führungsrolleeinnimmt. Das auf fortschrittliche Elektroniktechnologienspezialisierte Unternehmen ist in Mawson Lakes in Südaustralienansässig und verfügt über regionale Niederlassungen in Cork (Irland),Dubai (VAE), Chicago (USA) und Itajai (Brasilien). Seit derFirmengründung im Jahr 1985 ist Minelab ein Weltmarktführer bei derBereitstellung von Metalldetektor-Technologien für Goldsuche,Schatzsuche und Minenräumung. Durch das Engagement des Unternehmensfür Forschung und Entwicklung sowie innovatives Design ist Minelabheute zu einem bedeutenden, weltweit tätigen Hersteller vonHandheld-Produkten für die Metalldetektion geworden. In denvergangenen 30 Jahren hat Minelab mehr innovative und praktischeTechnologie auf den Markt gebracht als jeder seiner Mitbewerber undhat die Metalldetektor-Branche dadurch auf ein neues Leistungsniveaugehoben. Minelab ist ein Unternehmen von Codan Limited (ASX: "CDA").Weitere Informationen über Minelab erhalten Sie unter minelab.com.Pressekontakt:Rocket Writers für MinelabRachelle Koenig773-255-7794rocketwriter@gmail.comOriginal-Content von: Minelab, übermittelt durch news aktuell