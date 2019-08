Mindtree zum US-amerikanischen Marktführer für IoT-Beratung und Dienstleistungsangebot ernannt

Der Bericht weist auf Mindtrees strategische Fokussierung auf dieErrichtung vernetzter und Edge-aktivierter Prozesse hinWarren, New Jersey und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Mindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Technologie- undDigitalisierungsdienstleister, wurde im US-amerikanischen ISGProvider Lens(TM) 2019 - "IoT-Bericht" im Quadranten Beratung undDienstleistung als 'Marktführer' bezeichnet. Zusätzlich wurdeMindtree als 'Aufsteiger' in dem Berichtsquadranten VernetzteFahrzeuge erwähnt.Der globale ISG Provider Lens Report evaluiert die IoT-Kompetenzenvon 35 Anbietern über sechs Quadranten hinweg: Beratung undDienstleistung, Managed Solutions und Services, Vernetzte Fahrzeuge,Produktion, Smart Building und Infrastruktur sowie IoT-Plattformen.ISG ernannte Mindtree nicht nur zum führenden Anbieter auf demUS-amerikanischen Markt, sondern bezeichnete das Unternehmen imglobalen Bericht zusätzlich als 'Aufsteiger' im Quadranten Beratungund Dienstleistung."Mindtree arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um die Machtdes Internets der Dinge auf eine Weise einzusetzen, dieVermögenswerte und Menschen konstruktiver verbindet, innovativeGeschäftsmodelle entwickelt und ihren Unternehmen einenWettbewerbsvorteil verschafft", so Raj Deshpande, Vice President desGeschäftsbereiches Enterprise Reimagination bei Mindtree. "ISGsAnerkennung unterstreicht den Wert, den wir unseren Kunden mit derBereitstellung vernetzter Nutzungsmöglichkeiten durch unsereEnd-to-End-Strategie und Beratungskompetenzen bieten."Die Analysten beschreiben Mindtrees IoT-Stärken wie folgt:- Ein fokussiertes Dienstleistungsangebot und Kompetenzzentren in denUSA: Über 40 Prozent der IoT-Beratung und Dienstleistungen vonMindtree sind auf sich in den USA befindliche Kunden abgestimmt.Dies wird von den in den USA angesiedelten Kompetenzzentren desUnternehmens mit fokussierten Dienstleistungen für vertikaleSchlüsselmärkte wie überwiegend Einzelhandel, Produktion,Verbrauchsgüter, Reiseindustrie, Transport und Hospitality,High-Tech, Finanz- und Versicherungsdienste unterstützt.- Dreifach verlinkte Strategie: Mindtrees Strategieplan für einvernetztes Ökosystem baut auf drei Prinzipien in Bezug aufSchlüsselpartnerschaften auf: Kollaboration mit bestimmtenAnbietern in den Konnektivitätsbereichen, Automatisierung undentsprechende Vorrichtungen sowie die Nutzung eigener Lösungen undAngebote sollten diese den Anforderungen entsprechen.- Schutz- und Sicherheitsdienste: Mindtree bietetApplikationssicherheit und verfügt über Bewertungs- undMapping-Services, OS-Sicherheit, Patching und Patch-Level sowieManagement und Monitoring, um Betriebssysteme in Bezug aufImplementierungen auf dem neuesten Stand zu halten. Zusätzlichwerden als Teil des Autorisierungs- und AuthentifizierungsprozessesDefinitions- und Implementierungsdienste sowie durchgehendeVerwaltung und Support für Identity Access Management (IAM)geboten."Mit seiner dreigliedrigen Strategie bestehend ausunternehmensinterner Technologieinnovation, Plattformen undstrategischen Partnerschaften bedient Mindtree branchen- undländerübergreifend Kunden mit seinen 'metal to cloud'-Kompetenzen",erklärte Jan Erik Aase, Direktor und Global Leader, ISG Provider LensResearch. "Das Unternehmen konzentriert sich bei der Schaffungvernetzter, kognitiver und mit Edge-Technologie versehener Prozesseauf die digitale Zukunft ('digital next') und ist einer der führendenAnbieter cloudbasierter Car-Infotainment-Lösungen."Die ISG Provider Lens(TM) 2019 - "IoT - TransformierendeDienstleistungen, Technologie, Lösungen, Plattformen undIndustrien"-Forschungsstudie analysiert auf der Basis mehrphasigerForschungs- und Analyseprozesse relevante Softwarehersteller undDienstleister auf dem globalen Markt und positioniert diese Anbieterentsprechend der ISG-Forschungsmethodik.Der vollständige Bericht ist hier zugänglich: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-recognized-rising-star-iot-consulting-and-services-isg-iot-transformational-servicesInformationen zu ISGISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweitführendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Alsvertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denenmehr als 70 der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hatISG sich verpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowieService- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operativeExzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen istauf digitale Transformationsdienste spezialisiert, dieAutomatisierung, Cloud- und Datenanalytik, Sourcing-Beratung, ManagedGovernance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste,Geschäftsstrategie-Design, Änderungsmanagement sowie Forschung undAnalysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut.Das Unternehmen zählt über 1300 digital versierte Mitarbeiter, die inmehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für seineinnovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seine tiefgreifendenBranchenkenntnisse und technologisches Know-How sowie exzellentenForschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die auf denindustrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, die Komplexitätder digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zuvermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem GeschäftsbetriebSchritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, diesich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftlicheInnovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immerwieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. 